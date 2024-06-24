Женские истории семьи Баха

Великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха ценят во всем мире. А вот о женщинах из его музыкальной семьи - сестрах, женах, дочерях и внучках - известно крайне мало. Выставка в Лейпциге восполняет этот пробел.

Анна Магдалена Вильке (Anna Magdalena Wilcke) была в первой половине XVIII века известной сопранисткой. Однако она так и не вошла в историю как певица - выйдя в 20 лет замуж за Иоганна Себастьяна Баха (Johann Sebastian Bach), она осталась в памяти многих просто "второй женой" великого немецкого композитора. Пришло время исправить эту историческую оплошность, посчитали эксперты и открыли в Музее Баха в Лейпциге выставку, посвященную женщинам из семьи Баха. Всего же из этого рода происходит более 50 известных музыкантов и несколько композиторов.

Лишь с 1970-х годов музыкальные исследования в Европе стали более интенсивно обращаться к творчеству женщин, которые сами сочиняли и исполняли музыку или пели. "Первыми, на кого обратили особое внимание, стали женщины, имена которых упоминались в связи с мужскими - как, например, Анна Магдалена Бах", - поясняет Керстин Визе (Kerstin Wiese), директор Музея Баха, созданного при Архиве Баха - исследовательско-документальном центре в Лейпциге, посвященном жизни и творчеству композитора Иоганна Себастьяна Баха и его семьи.

Выйти из тени мужчин

Еще одна бывшая сотрудница Архива Баха и исследовательница Мария Хюбнер (Maria Hübner) смогла установить имена 33 женщин из семьи Баха. Она опубликовала истории их жизни в своей книге "Женщины из семьи Баха". Специальная выставка под названием "Голос женщин из семьи Баха" , которая проходит с 24 мая по 10 ноября 2024 года в Музее Баха в Лейпциге, основана на результатах исследований Марии Хюбнер. Ее организаторы хотят подчеркнуть, что многие женщины, окружавшие композитора, были независимыми и творческими личностями. "Но и сегодня в музыкальной жизни женщины все еще зачастую остаются в тени мужчин", - отмечает директор музея.

На выставке в Музее Баха в Лейпциге представлены 25 женских портретов из коллекции Коопмана, а также некоторые другие оригинальные экспонаты, связанные с семьей Иоганна Себастьяна Баха Фото: Christian Kern

Анна Каролина Филиппина Бах (Anna Carolina Philippina Bach), Мария Саломея Бах (Maria Salome Bach), Сесилия Бах (Cecilia Bach) и Катарина Доротея Бах (Catharina Dorothea Bach) - их имена почти неизвестны. Однако эти женщины не только были опорой для своих семей и мужей или отцов-композиторов. Они переписывали своим красивым почерком партитуры, вели деловые переговоры, а после смерти своих спутников продолжали публиковать и распространять их произведения. И, наконец, некоторые из них и сами сочиняли музыку, играли на различных инструментах или пели.

Например, Селилия, урожденная Грасси, была известной итальянской певицей-сопранисткой. Она выступала в Венеции, Болонье, Турине и Лондоне. В 1776 году вышла замуж за Иоганна Кристиана Баха, младшего сына Иоганна Себастьяна Баха, и покинула большую сцену. Иоганн Кристиан написал для нее несколько произведений, в числе которых кантаты "Amor vincitore" и "Cefalo e Procri". После смерти мужа уверенная в себе женщина добилась того, чтобы одна из опер была исполнена точь-в-точь так, как композитор указал в партитуре.

Недостаток источников о женщинах из семьи Баха

Несколько из этих женщин фигурируют в справочных изданиях XVIII века. "В музыкальном сборнике Готфрида Вальтера (Gottfried Walther) 1732 года упоминается ряд женщин - композиторов и музыкантов, а также сочиненные ими произведения", - рассказывает Керстин Визе. Однако в XIX веке о женщинах-музыкантах практически перестали писать. Бельгийский автор Август Гэти (August Gathy) вовсе игнорирует музыкальность женщин, связанных с семьей Баха, в своей "Энциклопедии всей музыкальной науки" 1835 года. В качестве талантливых потомков упоминаются только сыновья Баха. "Но Гати, скорее всего, просто даже не присматривался к его дочерям, следуя существовавшим предубеждениям", - говорит Визе.

Источников, рассказывающих о жизни Иоганна Себастьяна Баха, не говоря уже о женщинах из его семьи, практически не существует. Поклонники Баха ценят каждую новую находку, каждое новое упоминание о любимом композиторе. Сохранилось лишь одно личное письмо, написанное пером Баха. В нем композитор рассказывает о своей музыкальной семье, с которой он мог бы давать собственные концерты. Подобные выступления практиковались на ежегодной большой семейной встрече Бахов. В этом письме к школьному другу Бах прямо говорит о своей жене Анне Магдалене и старшей дочери Катарине Доротее. Он пишет, что его супруга даже поет "чистым сопрано", и отмечает, что его старшая дочь "тоже весьма неплоха", что для того времени звучало как большая похвала.

Партитура кводлибета Иоганна Себастьяна Баха, где он шутит над своей сестрой Марией Саломеей Фото: Gaby Reucher/DW

Про сестер и внучку Баха мало кто слышал

Из забавной песенки, которую Бах написал для одной из таких семейных посиделок, мы узнаем, что конюх тыкал вилкой и дразнил его сестру Марию Саломею. "Мы знаем о братьях Иоганна Себастьяна Баха, но вряд ли кто-то слышал про Марию Саломею, - говорит Керстин Визе. - Я просто хочу, чтобы как минимум стало известно, что у него были еще и сестры". Сам он был восьмым, младшим, ребенком в семье немецкого музыканта Иоганна Амброзиуса Баха и Марии Элизабет Леммерхирт.

Анна Каролина Филиппина Бах была внучкой Иоганна Себастьяна Баха. Она работала у своего отца Карла Филиппа Эмануэля Баха (Carl Philipp Emanuel Bach), который в XVIII веке, в эпоху классической музыки, был даже более известен, чем его отец Иоганн Себастьян. Анна Каролина Филиппина организовывала переписку и поддерживала контакты с издателями, музыкантами и переписчиками нот. После смерти отца она продолжила распространять его творчество.

Силуэт Анны Каролины Филиппины Бах, внучки Иоганна Себастьяна Баха Фото: Stiftung Historische Museen Hamburg. Museum für Hamburgische Geschichte.

Ее силуэт, выполненный в 1776 году, можно увидеть на выставке в Лейпциге. Это один из немногих сохранившихся портретов женщин из семьи Баха. Представленные здесь же изображения других дам, создававших музыку, позаимствованы из коллекции графики Тона Коопмана. Нидерландский дирижер и органист является президентом Архива Баха в Лейпциге и страстным коллекционером в области музыки. Из своей большой коллекции он выбрал для выставки 25 женских портретов. "Я скупил, а затем изучил все, что связано с музыкой. Меня поразило, как было много интересных женских портретов, в том числе и женщин-музыкантов", - рассказал DW 79-летний Коопман.

Анна Магдалена Бах - не "просто жена"

О значимости некоторых женщин, связанных с музыкой в XVIII веке, можно говорить на примере Анны Магдалены Бах. И хотя прямых доказательств нет, но исходя из записей в придворных книгах о выплаченных денежных вознаграждениях, можно предположить, что она была очень востребованной певицей. Иоганн Себастьян Бах и Анна Магдалена встретились при дворе Леопольда Ангальт-Кётенского (Leopold von Anhalt-Köthen) в немецком Кётене, где Бах с 1717 года занимал должность капельмейстера. Анна Магдалена работала там певицей, а ее отец играл на трубе в придворной капелле. Согласно платежным ведомостям, Анна Магдалена зарабатывала вдвое больше своего отца и получала третье по величине жалование при дворе после Баха. Уже одно это говорит о том, насколько ценился ее голос.

В 1723 году Бах вступил в должность кантора в церкви Святого Фомы в Лейпциге и руководил знаменитым хором мальчиков при церкви. Вскоре он стал музыкальным руководителем всех церквей города, а затем и Музыкальной коллегии, специализировавшейся на исполнении светских концертов. С тех пор Анне Магдалене Бах больше не разрешалось выступать в городе публично.

После смерти Баха она добилась, чтобы был издан его знаменитый учебник "Искусство фуги". Кроме того, ее имя вошло в историю музыки благодаря "Нотной тетради Анны Магдалены Бах" с сочинениями Иоганна Себастьяна Баха, которая сегодня является учебным пособием, знакомым почти каждому изучающему фортепианную музыку.