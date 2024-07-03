Кейт Уинслет воодушевила женщин в Германии

Знаменитая британская актриса Кейт Уинслет приехала в баварскую столицу на европейскую премьеру фильма Эллен Курас "Ли", в котором она не только сыграла главную роль, но и является одним из продюсеров. Это биографическая картина о судьбе американской фотохудожницы Ли Миллер (1907-1977), которая во время Второй мировой войны работала военным корреспондентом для издания Vogue и снимала на фронте - там, куда допускали только мужчин. Ее фотографии, к которым относятся и снимки, сделанные во время освобождения концлагерей Бухенвальд и Дахау, являются важными историческими свидетельствами.

Кейт Уинслет - женщинам: Вы - феноменальны

"Огромное историческое значение ее работы долгое время полностью упускалось из виду", - подчеркнула Кейт Уинслет на премьере фильма, которая состоялась во вторник вечером, 2 июля, в Немецком театре в Мюнхене. "Ли Миллер была не просто амбициозным фотожурналистом, она была женщиной средних лет, у которой хватило смелости пойти на войну, потому что она чувствовала необходимость показать миру правду", - добавила актриса.

Кадр из фильма "Ли" Фото: Kimberley French/Sky UK Ltd

Фильм "Ли" в Германии на широком экране можно будет увидеть с 26 сентября, а в России - с октября. В работе над фильмом принимали участие много сильных женщин - как за камерой, так и в актерском составе. Сама Уинслет, прославившаяся после своей роли в "Титанике" (1997) и тщательно выбирающая проекты для киносъемки, умеет проявлять настырность и добиваться своего в мире кино. В Мюнхене голливудская звезда, которая сама раньше переживала, что ее внешность не соответствует строгим голливудским стандартам красоты, дала совет другим женщинам. "Не тратьте больше своей драгоценной, драгоценной энергии на то, чтобы стыдиться собственного тела. Не задавайтесь вопросом, как вы выглядите, вы - феноменальны", - воодушевила всех женщин 48-летняя Кейт Уинслет.

Почетная награда для Кейт Уинслет

Вечером 2 июля Кейт Уинслет также получила почетную награду СineMerit Award - ее кинозвезде вручил немецкий актер Давид Кросс (David Kross), сыгравший с Кейт Уинслет в фильме "Чтец" (2008). Премию CineMerit Award Мюнхенский кинофестиваль присуждает с 1997 года выдающимся деятелям международной киноиндустрии за их вклад в кино как вид искусства. В этом году Мюнхенский кинофестиваль продлится до 7 июля, его программа включает около 150 фильмов из 53 стран, включая немецкие постановки - от детских фильмов и комедий до картин на политические темы.