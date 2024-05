Немецкая кинопремия: "Смерть" получила четыре высшие награды

Награда в главной категории Немецкой кинопремии (Deutscher Filmpreis, также известной как "Лола") - "Лучший художественный фильм" ("Золотая Лола") - фильму "Смерть" (Sterben, другие варианты перевода названия - "Умирание" и "Умирать") немецкого режиссера и сценариста Маттиаса Гласнера (Matthias Glasner). Лауреаты премии были объявлены в Берлине вечером в пятницу, 3 мая.

"Смерть" - драма о семье, в которой отношения между родителями и детьми далеки от идеальных. К примеру, полностью лишенная эмпатии мать - в исполнении актрисы Коринны Харфух (Corinna Harfouch) - открыто говорит сыну, что он появился на свет в результате "несчастного случая", а тот, в свою очередь, испытывает приступы панической атаки, когда видит на дисплее мобильного телефона звонок от родителей. Но мужчине (его сыграл Ларс Айдингер (Lars Eidinger), известный среди прочего по роли императора Николая II в фильме "Матильда" Алексея Учителя) приходится вместе с сестрой по-новому проанализировать отношения с близкими людьми, когда их отца отправляют в дом престарелых, а у матери помимо тяжелой формы диабета и почечной недостаточности, обнаруживается рак.

Лучший немецкий актер - Симон Морце, лучшая актриса - Коринна Харфух

"Смерть", которая была номинирована в девяти из семнадцати категорий Немецкой кинопремии, получила статуэтку не только как лучший фильм, но и за музыку к картине. Кроме того, Коринна Харфух (российские зрители могут помнить ее по фильму "Бункер") за игру в фильме "Смерть" признана лучшей исполнительницей главной роли.

Еще одну статуэтку в копилку "Смерти" принес актер Ханс-Уве Бауэр (Hans-Uwe Bauer), сыгравший отца семейства в драме, - за лучшую мужскую роль второго плана. Лучшей актрисой второго плана стала Адель Нойхаузер (Adele Neuhauser), номинированная за игру в фильме "15 лет" (15 Jahre).

Лучшим актером в 2024 году жюри "Лолы" признало Симона Морце (Simon Morzé), исполнившего главную роль в исторической драме "Лис" (Der Fuchs). Фильм также получил "Серебряную Лолу" - вторую по значимости награду кинопремии. "Бронзовую Лолу" жюри присудило фильму "В зоне мертвого угла" (Im toten Winkel) Айше Полат (Ayşe Polat). Она же получила статуэтки за лучшую режиссуру и сценарий к фильму.

Документальный фильм "Семь зим в Тегеране" (Sieben Winter in Teheran) удостоен статуэтки в своей категории, а также за лучший монтаж, а лучшим детским фильмом в 2024 году признана картина "Быть победителем" (Sieger sein). Три статуэтки - за лучшую операторскую работу, постановку и визуальные эффекты - получил фильм "Теория всего" (Die Theorie von Allem). Две "Лолы" - за лучшие костюмы и макияж - жюри присудило команде, работавшей над фильмом "Девочка, ты же знаешь, что это правда" (Girl You Know It's True).

"Лола" - аналог "Оскара" в Германии

Премия "Лола", которую присуждают ежегодно с 1951 года, считается самой важной наградой Германии для кинематографистов. Помимо художественных фильмов, жюри отмечает документальные и детские. Призовой фонд "Лолы" составляет около 3 млн евро, решение о присуждении премии в настоящее время принимают члены Немецкой киноакадемии.

В 2023 году "Золотую Лолу" получил фильм "Учительская" режиссера Илькера Чатака, который позднее был номинирован на "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. В 2022 году лучшим немецким фильмом была признана драма "Дорогой Томас" о жизни писателя Томаса Браша.