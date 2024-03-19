"Смерть" стала фаворитом на получение Немецкой кинопремии

Фильм "Смерть" немецкого режиссера и сценариста Маттиаса Гласнера с Ларсом Айдингером в главой роли номинирован на Немецкую кинопремию "Лола" сразу в девяти категориях из 17 возможных.

Фильм "Смерть" немецкого режиссера и сценариста Маттиаса Гласнера (Matthias Glasner) с Ларсом Айдингером (Lars Eidinger) в главной роли номинирован на Немецкую кинопремию "Лола" ("Lola") сразу в девяти категориях из 17 возможных: как "лучший фильм", за режиссуру, за сценарий, за исполнение главных и второстепенных ролей, за монтаж и за музыку к фильму. Об этом во вторник, 19 марта, сообщило информационное агентство dpa.

Премьера картины состоялась в феврале 2024 года в рамках основной программы 74-го Берлинского кинофестиваля. Фильм был удостоен Серебряного медведя за лучший сценарий. В свою очередь Немецкая кинопремия (Deutscher Filmpreis) "Лола" - это высшая национальная награда Германии в области кинематографа. Победителей объявят 3 мая в Берлине.

В центре повествования фильма "Смерть" - история семьи

Члены семьи Лунис не питают друг к другу теплых чувств. Сын Том каждый раз испытывает приступы панической атаки, когда видит на дисплее мобильного телефона звонок от родителей. Дочь Эллен вообще не обращает внимания на то, кто ей звонит: в ее жизни, заполненной саморазрушением, нет места привязанности к кому бы то ни было.

Личная жизнь у обоих не сложилась. Кому Том и Эллен обязаны своей дисфункциональностью, становится очевидным при первом взгляде на их мать. Лиззи Лунис - холодная и полностью лишенная эмпатии. Она не устает напоминать сыну, что тот появился на свет в результате "несчастного случая", и признается, что не любила его с рождения. Сын отвечает ей взаимностью.

Единственный приятный человек в этой семье - Герд, отец Тома и Эллен. Но он стар, страдает деменцией - и Лиззи, которая больше не в силах ухаживать за мужем, приходится отправить его в дом престарелых. У самой Лиззи, помимо тяжелой формы диабета и почечной недостаточности, обнаруживается рак - и жить ей осталось недолго. Глубокие переживания, вызванные болезнью и угасанием родителей, заставляют Тома и Эллен по-новому взглянуть на свои чувства и проанализировать отношения с близкими людьми.

Режиссер посвятил фильм своей семье

Режиссер и автор сценария фильма "Смерть" (другие варианты перевода названия - "Умирание" и "Умирать") Маттиас посвятил своей семье. По его словам, поводом для создания картины стала смерть обоих его родителей. Некоторые сцены - например, прощание Тома с отцом в больнице - режиссер перенес в фильм из своей жизни.

Но смерть - лишь одна из многих тем, о которых идет речь в фильме. На протяжении трех часов картина рассказывает о жизни во всех ее проявлениях: со взлетами и падениями, болезнями и зависимостями, депрессиями и любовью к близким.

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