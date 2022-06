Премии "Лола" 2022 года удостоен фильм "Дорогой Томас"

Немецкой кинопремии (Deutscher Filmpreis), также известной как "Лола", в категории "Лучший художественный фильм" ("Золотая Лола") в 2022 году удостоена драма "Дорогой Томас" ("Lieber Thomas"), поставленная немецким режиссером Андреасом Кляйнертом (Andreas Kleinert) и повествующая о жизни выдающегося немецкого писателя, поэта, драматурга и кинематографиста Томаса Браша (Thomas Brasch, 1945-2001). На торжественной церемонии вручения премии, состоявшейся вечером в пятницу, 24 июня, в Берлине, эта картина получила от Немецкой киноакадемии больше наград, чем любой другой фильм - в том числе за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Лучшие актерские и режиссерские работы

Альбрехт Шух (Albrecht Schuch), исполнивший роль Томаса, был отмечен как лучший исполнитель главной мужской роли. Таким образом, 36-летний актер стал обладателем уже третьей по счету "Лолы". Ранее лауреатом этой престижной награды он становился за работу в фильмах "Крушители системы" ("Systemsprenger") и "Берлин, Александерплац" ("Berlin Alexanderplatz"). 29-летняя актриса Джелла Хаазе (Jella Haase) названа лучшей актрисой второго плана.

На церемонии вручения Немецкой кинопремии "Лола" 2022 года

Актриса Мельтем Каптан (Meltem Kaptan), воплотившая образ героини в драме "Рабийе Курназ против Джорджа Буша" немецкого режиссера Андреаса Дрезена (Andreas Dresen), получила "Лолу" за лучшую главную женскую роль, Александер Шеер (Alexander Scheer), также сыгравший в этом фильме, - за лучшую мужскую роль второго плана. Режиссерская работа Андреаса Дрезена также удостоена "Серебряной Лолы". А "Бронзовая Лола" досталась ленте "Великая свобода" ("Große Freiheit") австрийского постановщика Себастьяна Майзе (Sebastian Meise).

За заслуги перед немецким кинематографом

81-летний немецкий оператор Юрген Юргес (Jürgen Jürges), в послужном списке которого более ста фильмов и работа с такими именитыми режиссерами, как Райнер Вернер Фассбиндер (Rainer Werner Fassbinder), Михаэль Ханеке (Michael Haneke), Ули Эдель (Uli Edel), удостоен почетной награды за выдающиеся заслуги перед немецким кинематографом.

Кинооператор Юрген Юргес

Детская картина "Школа волшебных животных" ("Die Schule der magischen Tiere") удостоена приза как фильм, собравший наибольшее количество зрителей. Лучшим документальным фильмом стал "По ту сторону реки" ("The Other Side of the River"), а лучшим фильмом для детей - "Тропинка" ("Der Pfad").

Самая значимая награда в Германии в области кино

Немецкая кинопремия считается самой значимой наградой в Германии в области кинематографа. В общей сложности на новые кинопроекты в ФРГ выделяется около трех миллионов евро в год. Распределение этих средств осуществляет государственный министр по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth).

Направить силу искусства против войны в Украине

Около 1700 человек были приглашены на церемонию награждения, состоявшуюся в столичном выставочном комплексе Мессе Берлин. В ходе гала-вечера неоднократно упоминалось об агрессивной войне России против Украины. С видеообращением к участникам торжества выступил брат киевского градоначальника Владимир Кличко. В свою очередь Клаудиа Рот призвала кинематографистов направить силу искусства на противодействие войне, идущей прямо в центре Европы.

