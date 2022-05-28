 Фильм ″Треугольник печали″ получил в Каннах ″Золотую пальмовую ветвь″ | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2022

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Европа

Фильм "Треугольник печали" получил в Каннах "Золотую пальмовую ветвь"

Работа шведа Рубена Эстлунда во второй раз удостоена высшей награды Каннского кинофестиваля. На сей раз это сатирическая драма о мире сверхбогатых людей.

Шведский режиссер Рубен Эстлунд удостоен Золотой пальмовой ветви - главной награды Каннского кинофестиваля

Шведский режиссер Рубен Эстлунд удостоен "Золотой пальмовой ветви" - главной награды Каннского кинофестиваля

"Золотая пальмовая ветвь" 75-го  Каннского кинофестиваля  присуждена сатирическому фильму "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Об этом жюри под председательством французского актера, режиссера и сценариста Венсана Линдона объявило вечером в субботу, 28 мая.

"Треугольник печали" – это сатирическая драма о мире влиятельных и сверхбогатых людей, помешанных на деньгах, удовольствиях и своей внешности. Помимо прочего, ее действие разворачивается на роскошной яхте, которую захватывают морские пираты, а потом она терпит крушение. Пассажиры оказываются на необитаемом острове, где их иерархия резко меняется. Эта картина – об абсурдности капитализма, властных отношений и социального неравенства. Эстлунд уже удостаивался "Золотой пальмовой ветви"  Каннского кинофестиваля  в 2017 году за свою ленту "Квадрат".

Гран-при фестиваля

Вторую по значимости награду – Гран-при фестиваля - получили французская кинопостановщица Клер Дени (фильм "Звезды в полдень") и бельгийский режиссер Лукас Донт фильм (картина "Близко"). Обладателем награды за лучшую режиссуру стал южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук за работу "Решение уйти".

Лучшая актриса и лучший актер

Иранская актриса Зар Амир-Эбрахими получила награду за лучшую женскую роль. В фильме Али Аббаси "Святой паук" она сыграла отважную журналистку, идущую по следу серийного убийцы. Южнокорейский актер Сон Кан Хо был признан лучшим актером за роль в фильме "Брокер" режиссера Хирокадзу Корээда.

Приз жюри

Приз жюри присужден итальянско-бельгийской ленте "Восемь гор" Шарлотты Вандермерс и Феликса Ван Грунингена, а также фильму "Иа" польского режиссера Ежи Сколимовского.

Награда "Золотая камера"

Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась картине "Боевой пони" Джина Гэммел и Райли Кио, представленной в программе "Особый взгляд".

Лучший сценарий

Шведский режиссер египетского происхождения Тарик Салех, который представил в Каннах свою картину "Мальчик с небес", удостоен приза за лучший сценарий.

В основной конкурсной программе было представлено 20 работ, в том числе новый фильм  Кирилла Серебренникова  "Жена Чайковского".

75-й Международный Каннский кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.

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    Кирилл Серебренников в Каннах

    2018 год. Второй раз в Каннах - и уже в основном конкурсе. Фильм "Лето" о Викторе Цое получил в Каннах приз за лучший саундтрек. На фото слева направо: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю и директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

  • Тео Ю

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Роль Виктора Цоя исполнил немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Серебренников не смог лично представить фильм в Каннах, поскольку в это время находился под домашним арестом в Москве. Актеры сделали все для того, чтобы режиссер хотя бы символически присутствовал на красной дорожке.

  • Кадр из фильма Петровы в гриппе

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Премьера фильма "Петровы в гриппе", снятая по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", состоялась на Каннском кинофестивале 12 июля 2021 года. Картину включили в основной конкурс.

  • исполнители главных ролей в фильме Петровы в гриппе

    Кирилл Серебренников в Каннах

    На фото - исполнители главных ролей в фильме "Петровы в гриппе" на Каннском кинофестивале 2021 года: Семен Серзин, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова.

  • значок с фотографией Серебренникова

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Кирилл Серебренников в 2021 году в Канны снова приехать не смог. Летом 2020 года суд в Москве приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Значки с фотографией режиссера актеры демонстрировали на премьере картины "Петровы в гриппе".

  • в зале суда

    Кирилл Серебренников в Каннах

    Напомним, в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве, его поместили под домашний арест. Сторонники посчитали дело политически мотивированным. 26 июня 2020 года Серебренников и его коллеги были признаны виновными в хищении 128,9 млн рублей, выделенных Минкультом РФ на проект "Платформа". Серебренникова приговорили к трем годам условно, назначив штраф и испытательный срок.

  • Серебренников

    Кирилл Серебренников в Каннах

    В 2021 году Серебренников погасил свой штраф, а также выплатил за себя и других фигурантов дела 128,9 млн рублей по иску Минкультуры. В марте 2022 года суд в Москве отменил условный приговор. И теперь режиссер может свободно передвигаться и лично принимать участие в фестивалях.

    Автор: Вини Пакс


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