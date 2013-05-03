 Кирилл Серебренников в Каннах | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.05.2022

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Культура и стиль жизни

Кирилл Серебренников в Каннах

Серебренникова на Каннском кинофестивале давно знают и любят. И его здесь очень ждали.

  • Кадр из фильма Жена Чайковского

    Фильм "Жена Чайковского" участвует в этом году в основном конкурсе. Супругу великого русского композитора играет звезда культового сериала "Чики" Алена Михайлова (на фото).

  • На премьере Жены Чайковского

    На фото - режиссер Серебренников в окружении исполнителей главных ролей. Алена Михайлова сыграла супругу Чайковского Антонину Милюкову, Один Байрон (третий слева) - самого Чайковского, рэпер Oxxxymiron (второй справа) - музыканта и композитора Антона Рубинштейна.

  • Серебренников в Каннах, май 2022 года

    Кирилл Серебренников в этом году лично приехал в Канны. В общей сложности - в четвертый раз. И третий раз его картина участвует в основном конкурсе самого престижного кинофестиваля Европы.

  • Кадр из фильма Ученик

    Впервые Кирилл Серебренников приехал на Каннский кинофестиваль в 2016 году - с картиной "Ученик" (кадр на фото), снятой по пьесе немецкого драматурга и сценариста Мариуса фон Майенбурга.

  • Кирилл Серебренников и актеры

    "Ученика" показали в 2016 году в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Картина была удостоена приза Франсуа Шале. На фото - Кирилл Серебренников и исполнители главных ролей Петр Скворцов, Виктория Исакова, Александр Горчилин.

  • фильм Лето в Каннах

    2018 год. Второй раз в Каннах - и уже в основном конкурсе. Фильм "Лето" о Викторе Цое получил в Каннах приз за лучший саундтрек. На фото слева направо: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю и директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

  • Тео Ю

    Роль Виктора Цоя исполнил немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Серебренников не смог лично представить фильм в Каннах, поскольку в это время находился под домашним арестом в Москве. Актеры сделали все для того, чтобы режиссер хотя бы символически присутствовал на красной дорожке.

  • Кадр из фильма Петровы в гриппе

    Премьера фильма "Петровы в гриппе", снятая по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", состоялась на Каннском кинофестивале 12 июля 2021 года. Картину включили в основной конкурс.

  • исполнители главных ролей в фильме Петровы в гриппе

    На фото - исполнители главных ролей в фильме "Петровы в гриппе" на Каннском кинофестивале 2021 года: Семен Серзин, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова.

  • значок с фотографией Серебренникова

    Кирилл Серебренников в 2021 году в Канны снова приехать не смог. Летом 2020 года суд в Москве приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Значки с фотографией режиссера актеры демонстрировали на премьере картины "Петровы в гриппе".

  • в зале суда

    Напомним, в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве, его поместили под домашний арест. Сторонники посчитали дело политически мотивированным. 26 июня 2020 года Серебренников и его коллеги были признаны виновными в хищении 128,9 млн рублей, выделенных Минкультом РФ на проект "Платформа". Серебренникова приговорили к трем годам условно, назначив штраф и испытательный срок.

  • Серебренников

    В 2021 году Серебренников погасил свой штраф, а также выплатил за себя и других фигурантов дела 128,9 млн рублей по иску Минкультуры. В марте 2022 года суд в Москве отменил условный приговор. И теперь режиссер может свободно передвигаться и лично принимать участие в фестивалях.


  • Кадр из фильма Жена Чайковского

    Фильм "Жена Чайковского" участвует в этом году в основном конкурсе. Супругу великого русского композитора играет звезда культового сериала "Чики" Алена Михайлова (на фото).

  • На премьере Жены Чайковского

    На фото - режиссер Серебренников в окружении исполнителей главных ролей. Алена Михайлова сыграла супругу Чайковского Антонину Милюкову, Один Байрон (третий слева) - самого Чайковского, рэпер Oxxxymiron (второй справа) - музыканта и композитора Антона Рубинштейна.

  • Серебренников в Каннах, май 2022 года

    Кирилл Серебренников в этом году лично приехал в Канны. В общей сложности - в четвертый раз. И третий раз его картина участвует в основном конкурсе самого престижного кинофестиваля Европы.

  • Кадр из фильма Ученик

    Впервые Кирилл Серебренников приехал на Каннский кинофестиваль в 2016 году - с картиной "Ученик" (кадр на фото), снятой по пьесе немецкого драматурга и сценариста Мариуса фон Майенбурга.

  • Кирилл Серебренников и актеры

    "Ученика" показали в 2016 году в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Картина была удостоена приза Франсуа Шале. На фото - Кирилл Серебренников и исполнители главных ролей Петр Скворцов, Виктория Исакова, Александр Горчилин.

  • фильм Лето в Каннах

    2018 год. Второй раз в Каннах - и уже в основном конкурсе. Фильм "Лето" о Викторе Цое получил в Каннах приз за лучший саундтрек. На фото слева направо: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю и директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо.

  • Тео Ю

    Роль Виктора Цоя исполнил немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Серебренников не смог лично представить фильм в Каннах, поскольку в это время находился под домашним арестом в Москве. Актеры сделали все для того, чтобы режиссер хотя бы символически присутствовал на красной дорожке.

  • Кадр из фильма Петровы в гриппе

    Премьера фильма "Петровы в гриппе", снятая по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него", состоялась на Каннском кинофестивале 12 июля 2021 года. Картину включили в основной конкурс.

  • исполнители главных ролей в фильме Петровы в гриппе

    На фото - исполнители главных ролей в фильме "Петровы в гриппе" на Каннском кинофестивале 2021 года: Семен Серзин, Юра Борисов, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и Чулпан Хаматова.

  • значок с фотографией Серебренникова

    Кирилл Серебренников в 2021 году в Канны снова приехать не смог. Летом 2020 года суд в Москве приговорил его к трем годам лишения свободы условно. Значки с фотографией режиссера актеры демонстрировали на премьере картины "Петровы в гриппе".

  • в зале суда

    Напомним, в 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве, его поместили под домашний арест. Сторонники посчитали дело политически мотивированным. 26 июня 2020 года Серебренников и его коллеги были признаны виновными в хищении 128,9 млн рублей, выделенных Минкультом РФ на проект "Платформа". Серебренникова приговорили к трем годам условно, назначив штраф и испытательный срок.

  • Серебренников

    В 2021 году Серебренников погасил свой штраф, а также выплатил за себя и других фигурантов дела 128,9 млн рублей по иску Минкультуры. В марте 2022 года суд в Москве отменил условный приговор. И теперь режиссер может свободно передвигаться и лично принимать участие в фестивалях.


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