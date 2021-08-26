  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси

Сексуальное домогательство

Публикации Deutsche Welle по теме "Сексуальное домогательство".

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Rammstein

Rammstein: Новое турне - без "нулевого ряда"

Rammstein: Новое турне - без "нулевого ряда"

Скандальная берлинская группа Rammstein запланировала в 2024 году свое европейское турне по двенадцати странам.
Культура18 октября 2023 г.
Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой бригады

Женщины в ВСУ: "Желание служить воспринимают как прихоть"

Женщины в ВСУ: "Желание служить воспринимают как прихоть"

В украинской армии служит 42 тысячи женщин. Они до сих пор сталкиваются с дискриминацией.
Конфликты8 октября 2023 г.
Тилль Линдеман, фронтмен Rammstein

Насилие в музыкальной сфере. Rammstein - верхушка айсберга

Насилие в музыкальной сфере. Rammstein - верхушка айсберга

В Британии изучили сексуальные домогательства в музыкальной среде. Результаты шокируют. Интервью DW с авторами проекта.
Культура4 июля 2023 г.
Тиль Линдеман во время одного из концертов

Секс-скандал вокруг группы Rammstein

Секс-скандал вокруг группы Rammstein

Фанатка Rammstein из Ирландии выдвинула обвинения в сексуальном домогательстве во время концерта группы в Вильнюсе.
Культура30 мая 2023 г.
Фестивальный театр в Байройте

Cексизм на Байройтском фестивале?

Cексизм на Байройтском фестивале?

Незадолго до начала сезона-2022 четыре сотрудницы всемирно известного фестиваля в Байройте рассказали о домогательствах.
Культура9 января 2023 г.
Кадр из фильма "She Said"

#MeToo на экране: выходит фильм Марии Шрадер о Вайнштейне

#MeToo на экране: выходит фильм Марии Шрадер о Вайнштейне

Фильм "Она сказала" - в кинотеатрах. Историю сексуальных домогательств увидят миллионы.
Культура23 ноября 2022 г.
Показать больше
Пропустить раздел DW рекомендует

DW рекомендует

Компьютерная игра "World of Warcraft"

Как в игровой индустрии борются с сексизмом

Создателей компьютерных игр давно обвиняют в токсичной для женщин культуре мачизма. Сейчас наступил поворотный момент.
Равноправие5 декабря 2021 г.
Представители партии "Зеленых" в бундестаге в 1984 году: Хайдемари Данн, Аннемари Боргманн, Антье Фольмер, Эрика Хикель, Вальтрауд Шоппе и Криста Никельс (слева направо)

Политика, у которой неженское лицо

"Несгибаемые" - так называется фильм о женщинах-политиках времен Боннской республики.
Кино26 августа 2021 г.