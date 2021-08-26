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Сексуальное домогательство
Публикации Deutsche Welle по теме "Сексуальное домогательство".
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Контекст
Rammstein: Новое турне - без "нулевого ряда"
Rammstein: Новое турне - без "нулевого ряда"
Скандальная берлинская группа Rammstein запланировала в 2024 году свое европейское турне по двенадцати странам.
Культура
18.10.2023
18 октября 2023 г.
Женщины в ВСУ: "Желание служить воспринимают как прихоть"
Женщины в ВСУ: "Желание служить воспринимают как прихоть"
В украинской армии служит 42 тысячи женщин. Они до сих пор сталкиваются с дискриминацией.
Конфликты
08.10.2023
8 октября 2023 г.
Насилие в музыкальной сфере. Rammstein - верхушка айсберга
Насилие в музыкальной сфере. Rammstein - верхушка айсберга
В Британии изучили сексуальные домогательства в музыкальной среде. Результаты шокируют. Интервью DW с авторами проекта.
Культура
04.07.2023
4 июля 2023 г.
Секс-скандал вокруг группы Rammstein
Секс-скандал вокруг группы Rammstein
Фанатка Rammstein из Ирландии выдвинула обвинения в сексуальном домогательстве во время концерта группы в Вильнюсе.
Культура
30.05.2023
30 мая 2023 г.
Cексизм на Байройтском фестивале?
Cексизм на Байройтском фестивале?
Незадолго до начала сезона-2022 четыре сотрудницы всемирно известного фестиваля в Байройте рассказали о домогательствах.
Культура
09.01.2023
9 января 2023 г.
#MeToo на экране: выходит фильм Марии Шрадер о Вайнштейне
#MeToo на экране: выходит фильм Марии Шрадер о Вайнштейне
Фильм "Она сказала" - в кинотеатрах. Историю сексуальных домогательств увидят миллионы.
Культура
23.11.2022
23 ноября 2022 г.
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26.08.2021
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