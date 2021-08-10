Губернатор штата Нью-Йорк заявил об отставке

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подает в отставку. Обращение 63-летнего демократа показали во вторник, 10 августа, американские телеканалы.

Решение принято после обнародования результатов расследования прокуратуры штата о возможных сексуальных домогательствах политика к ряду женщин.

В своем выступлении Куомо решительно отрицал, что намеренно проявлял неуважения к женщинам. При этом он высказал мнение, что речь идет о "политически мотивированной" атаке на него. По словам политика, противодействие обвинениям привело бы штат к многомесячной турбулентности, причиной чего он не может позволить себе быть.

"Лучший способ, которым я могу помочь сейчас (в разрешении ситуации - Ред.), это отойти в сторону и позволить властям вернуться к управлению" штатом, подчеркнул он.

Куомо трижды избирался губернатором Нью-Йорка

Эндрю Куомо трижды становился губернатором Нью-Йорка. Решение о его отставке вступит в силу через две недели. Его уход происходит в условиях, когда в обществе активно звучат призывы подвергнуть его импичменту. Подобные заявления озвучивались - даже несмотря на то, что его действия в борьбе с пандемией, по данным агентства AP, положительно оценивались соотечественниками.

Пост губернатора штата впервые может занять женщина

Через 14 дней администрацию штата - минимум до следующих выборов в ноябре 2022 года - возглавит замгубернатора, сторонница умеренного демократического курса, Кэти Хокул. Как ожидается, она станет первой в истории Нью-Йорка женщиной на этом посту.

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