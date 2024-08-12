В Греции бушуют лесные пожары

Высота пламени превышает 25 метров, дым достиг Афин. Жители нескольких деревень и городов эвакуированы. К полудню 11 августа под контроль взяты 33 из 40 очагов возгорания, возникших за сутки.

К северу от Афин бушует сильный пожар: облака дыма поднялись и достигли столицы Греции, которая находится примерно в 30 километрах к югу от очага возгорания. Несколько греческих деревень и городов уже эвакуированы. В сопровождении пожарного траснпорта и полиции сотни местных жителей были отправлены в безопасное место, как показало греческое телевидение вечером в воскресенье, 11 августа.

Многие пострадавшие от угара были доставлены в больницу, сообщают греческие СМИ, не уточняя данных о разрушениях или повреждениях строений. При этом телерепортеры сообщили, что видели десятки горящих домов. В некоторых люди отказывались покидать свои дома, несмотря на приближающееся пламя, и пытались спасти свое имущество с помощью садовых шлангов, отмечают СМИ.

"Высота пламени превышает 25 метров", - приводит агентство AFP слова представителя пожарной бригады согласно его заявлению греческому радио. По его данным до захода солнца было задействовано 29 пожарных самолетов и вертолетов, а в тушении участвуют несколько сотен пожарных на 110 автомобилях и множество добровольцев. Туристическим объектам, по сообщениям, изначально ничего не угрожало.

О риске быстрого возгорания в Греции были предупреждены

Метеорологи неоднократно предупреждали в прошедшие выходные, что из-за экстремальной засухи и нынешних сильных ветров в районе Эгейского моря небольшое возгорание может превратиться в крупное в течение нескольких минут, пишет AFP. Однако причины возникновения большого пожара на сейчас остаются невыясненными.

По словам представителей службы гражданской обороны страны, в ближайшие дни ситуация будет оставаться крайне опасной. В большинстве регионов Греции уже несколько месяцев не было нормальных дождей.12 августа в Греции ожидается температура до 39 градусов по Цельсию. Самые большая жара прогнозируется на западе страны и ожидается, что такие погодные условия могут благоприятствовать лесным пожарам вплоть до 15 августа. Из-за сильных ветров и экстремальной засухи "половина Греции находится в красной зоне".

11 августа скорость ветра в некоторых местах достигала 90 километров в час, что дает основания считать прошедший день наиболее сложным для пожаротушения. После самой теплой зимы в истории Греция пережила самые жаркие июнь и июль с 1960 года, что делает ее чрезвычайно восприимчивой к лесным пожарам.

Власти распорядились эвакуировать город Марафон

Греческие власти 11 августа приказали эвакуировать исторический город Марафон , расположенный недалеко от Афин из-за высокой угрозы лесных пожаров. Более 30 000 жителей города были вывезены в городок Неа Макри на берегу моря, объявила пожарная бригада. Агентство AFP отмечает, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и вернулся в столицу.

К полудню 11 августа пожарные взяли под контроль 33 из 40 очагов возгорания, возникших в течение последних 24 часов, сообщил журналистам представитель пожарной бригады. Однако семь пожаров все еще не потушены, в том числе в городе Лангадас в районе Салоников, подчеркнул он.