СПГ-терминалы в Греции обеспечат газом Молдову и Украину?

Если большие рынки на западе Евросоюза для "Газпрома" уже потеряны, то страны Юго-Восточной Европы еще продолжают получать из России трубопроводный газ транзитом через Украину и по одной из двух веток "Турецкого потока". Однако во всем регионе активно готовятся заменить эти поставки. Важнейшей альтернативой идущим с востока газопроводам призван стать "Вертикальный коридор" для снабжения региона с юга, с СПГ-терминалов в Греции. Два события последних недель свидетельствуют об успешной реализации имеющихся планов - и об их расширении.

Александруполис обеспечит газом все Балканы

Ключевое слово здесь Александруполис. Так называется греческий порт на побережье Эгейского моря. И так же - Alexandroupolis - называется регазификационное судно, которое прибыло в этот порт 17 декабря 2023 года и в ближайшие недели приступит к приему танкеров со сжиженным газом. Раньше оно тоже было СПГ-танкером, принадлежащим одному из греческих пароходств, но в прошлом году в течение десяти месяцев его переоборудовали на верфи в Сингапуре в плавучий завод по хранению и регазификации сжиженного газа (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU). Этот терминал сможет закачивать в газотранспортную сеть Греции ежегодно 5,5 млрд кубометров газа.

Афины, 24.08.2020. Премьер-министры Болгарии и Греции, Бойко Борисов и Кириакос Мицотакис, на подписании соглашения об участии компании "Булгартрансгаз" в СПГ-терминале в Александруполисе Фото: ANE/picture alliance

Но в том-то и дело, что СПГ-терминал в Александруполисе, на крайнем северо-востоке Греции вблизи ее границ с европейской частью Турции и с Болгарией, изначально задумывали не столько для снабжения внутреннего греческого рынка, сколько для работы на экспорт, а именно - для поставок в страны Юго-Восточной Европы. С этой же целью в конце 2015 года было принято окончательное инвестиционное решение о прокладке трубопровода Interconnector Greece-Bulgaria (IGB) для соединения газовых сетей Греции и Болгарии. Реализация этого проекта, получившего политическую и финансовую поддержку Евросоюза, по разным причинам сильно затянулась, но в октябре 2022 года IGB вошел в строй.

Решению о строительстве этого соединительного газопровода предшествовало в феврале 2015 года создание под эгидой ЕС CESEC (Central and South Eastern Europe Energy Connectivity) - объединения стран Центральной и Юго-Восточной Европы, решивших (под сильным впечатлением российской аннексии Крыма) ускорить создание, расширение и модернизацию трансграничной газотранспортной инфраструктуры для диверсификации газоснабжения в этих двух регионах. Иными словами: решивших снизить свою зависимость от "Газпрома" и России.

"Вертикальный коридор" с сжиженным и азербайджанским газом

Собственно, именно тогда начала обретать конкретные очертания идея "Вертикального коридора", сформулированная еще в конце 2014 года сначала Грецией, Болгарией и Румынией, а затем поддержанная целым рядом других стран, входящих и не входящих в ЕС. Суть проекта: обеспечить технические возможности для постоянного снабжения всего Балканского полуострова, а также Венгрии и Австрии, тем природным газом, который будет поступать в Грецию из Азербайджана по трубопроводному коридору TANAP-TAP и со всего мира на греческие СПГ-терминалы.

Лето 2023. Так с воздуха выглядит Александруполис Фото: NikitaMaykov/Pond5/IMAGO

И вот теперь, 19 января 2024 года, в Афинах на заседании группы CESEC на уровне министров к проекту "Вертикальный коридор" присоединились Словакия, Молдова и Украина. В результате Украина сможет стать не только потребителем поступающего в Александруполис газа, но и транзитной страной на пути топлива из Румынии в Центральную Европу, а также предоставлять участникам "Вертикального коридора" услуги по хранению газа в своих обширных ПХГ.

Ближайшая цель группы: систематизировать к июлю - и тем самым на год раньше, чем планировалось - актуальные данные о мощностях на точках соединения национальных газотранспортных систем, после чего с учетом спроса будет определено, где и в каких масштабах целесообразно провести расширение имеющейся инфраструктуры, сообщает греко-болгарская компания Gastrade - оператор терминала в Александруполисе.

У Греции вскоре могут быть шесть СПГ-терминалов

Вернее, оператор двух терминалов, поскольку в восьми километрах к востоку от Alexandroupolis в 2025 году планируется ввести в строй регазификационное судно Thrace (Фракия). Их суммарная мощность составит 11 млрд кубометров газа в год, причем 70% от этого объема Gastrade собирается экспортировать - прежде всего, в Болгарию, Сербию, Северную Македонию, Румынию, в перспективе - в Венгрию и Австрию, а теперь еще и в Словакию, Молдову и Украину.

Для сравнения: мощность второй нитки "Турецкого потока", которая под названием "Балканский поток" идет через Болгарию и Сербию в Венгрию, составляет 15,75 млрд кубометров в год, так что два FSRU близ Александруполиса могут составить этому российскому газопроводу весьма ощутимую конкуренцию на всем Балканском полуострове.

Действующий греческий СПГ-терминал Revithoussa на одноименном острове близ Афин Фото: Marios Lolos/Xinhua/picture alliance

Тем более, что в Греции на этих двух новых СПГ-терминалах останавливаться не собираются. В 2025 году там планируют ввести в строй регазификационные суда в Коринфе, Салониках и Волосе, так что суммарная мощность этих пяти FSRU составит 22,5 млрд кубометров в год, что в четыре с половиной раза превышает годовое потребление газа в самой Греции, указывает немецкая экономическая газета Handelsblatt в статье под заголовком: "Как Украина собирается полностью избавиться от российского газа".

Прибавим к этому действующий СПГ-терминал Revithoussa мощностью 5,3 млрд кубометров в год на острове Ревитуса неподалеку от Афин, а также газопровод TAP мощностью 10 млрд кубометров в год (в перспективе она может быть удвоена), по которому азербайджанский газ идет главным образом в Италию, но поставляется также в Грецию и Болгарию.

Как Австрия заменит поставки по украинскому маршруту

Если суммировать все эти мощности, становится очевидным: в 2027 году, когда в ЕС собираются окончательно отказаться от российского газа, "Вертикальный коридор" вполне может не только гарантировать газоснабжение на всем Балканском полуострове, но и обеспечить поставки в соседние с ним страны, будь то Венгрия и Австрия или Словакия, Молдова и Украина.

Впрочем, на полномасштабное обеспечение такого крупного потребителя российского газа в Центральной Европе, как Австрия, "Вертикальный коридор" не рассчитан. Это прекрасно понимают в австрийской энергетической компании OMV, где уже полным ходом готовятся к прекращению украинского транзита российского газа в конце 2024 года. Австрия делает ставку на снабжение трубопроводным газом из Норвегии через Германию и из Алжира через Италию, а также на импорт СПГ главным образом через немецкие и итальянские терминалы. Но в этой компании наверняка не станут отказываться и от выгодных сделок с терминалами в Греции.

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