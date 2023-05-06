Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греческие партии находятся в предвыборном модусе. 21 мая в стране состоятся парламентские выборы. Но население, похоже, не очень интересуется ими. В 2019 явка составляла 58 процентов, в этот раз она может быть еще ниже.

После целой серии серьезных кризисов - экономического, долгового, миграционного, коронависрусного и энергетического - население Греции тоскует по нормальной жизни и стабильности. Но, похоже, не особо надеется на то, что правительство ему поможет. Это следует из ответов респондентов на вопрос, заданный Институтом исследования общественного мнения (MRB) в ходе опроса, проведенного 27 апреля 2023 года: "Какое слово лучше всего выражает ваши ожидания относительно будущего?". 42,7 опрошенных в качестве ответа выбрали "фрустрацию", то есть разочарование, граничащее с отчаянием и озлобленностью, далее следует "ярость" (40,7 процента). А с доверием смотрят в будущее лишь 13 процентов респондентов.

Что показывают опросы

За две недели до выборов в парламент результаты различных соцопросов показывают, что граждане Греции мало доверяют консервативному правительству под руководством премьера Кириакоса Мицотакиса и еще меньше - крупнейшей оппозиционной партии, возглавляемой бывшим премьер-министром Алексисом Ципрасом.

В Греции опросы - излюбленный инструмент, который иногда используется как оружие в политическом противостоянии. Каждую неделю публикуется множество социологических исследований, которые часто проводятся неофициально по заказам партий. Партии и журналисты каждое изменение тенденции и колебание общественных настроений воспринимают очень серьезно, результаты опросов часто появляются на первых страницах газет.

Алексис Ципрас выступает перед избирателями Фото: Vasilis Ververidis/MotionTeam/ANE Edition/IMAGO

Во всех последних опросах правящая консервативная партия "Новая демократия" (ND) так или иначе лидирует, хоть и с небольшим отрывом. Согласно результатам, она набирает от 29 до 32 процентов голосов, Коалиция радикальных левых (СИРИЗА) - от 24 до 27 процентов. На третьем месте Всегреческое социалистическое движение (PASOK) с 8,5 до 11 процентов, за ним следуют коммунисты - от 5,5 до 7 процентов. Левая партия бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса MERA25 набирает от 3,5 до 4,5 процентов. Закрывают список две правоэкстремистские партии "Греческое решение" (EL) - правопопулистская партия, похожая на немецкую АдГ, и неонацистская "Золотая заря" - каждая из них набирает более трех процентов. 10 процентов избирателей еще не решили, за кого они будут голосовать на предстоящих выборах в парламент. Чтобы пройти в парламент, в Греции партиям необходимо преодолеть 3 процентный барьер.

Мало шансов для формирования правительства

Если данные опросов верные - в прошлые годы так было не всегда - после парламентских выборов в Греции будет сложно сформировать правительство. Предположительно ни одна партия не сможет править самостоятельно и ей необходимо будет создавать коалицию с другими силами. Премьер Мицотакис четко дал понять, что он этого не хочет. СИРИЗА напротив планирует создать так называемую "прогрессивную коалицию". Ее глава Ципрас хотел бы править совместно с социал-демократами из PASOK, хотя две партии нуждаются в 151 из 300 мест в парламенте, что в настоящий момент вряд ли возможно.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис Фото: Giorgos Kontarinis/Eurokinissi/ANE/picture alliance

В Греции избирательное право часто меняется. Каждое изменение, согласно конституции страны, вступает в силу лишь после очередных выборов. Так, во время выборов 21 мая 2023 года впервые не будет бонуса для сильнейшей партии, поскольку правящее до 2019 года СИРИЗА его отменила. Находящаяся у власти сейчас "Новая демократия" этот бонус снова ввела. Но использоваться он будет не сейчас, а лишь на следующих выборах. Речь идет о том, что победившая на выборах партия, получит 50 дополнительных мандатов. На фоне этих изменений Мицотакис надеется, что после выборов 21 мая не сможет быть сформировано правительство, а 2 июля состоится второй тур выборов, на котором уже могут учитываться бонусные мандаты в пользу его партии.

Если же правящей партии не удастся получить абсолютное большинство в парламенте, то в сентябре она намерена провести новые выборы. В надежде, что страх граждан перед хаосом ведет к тому, чтобы партии "Новая демократия" будет отдано большинство голосов.

В Греции опасаются хаоса

Уже сейчас "Новая демократия" запугивает избирателей ухудшением положения, в случае, если она не сможет остаться у власти. Глава партии пытается убедить избирателей в том, что сможет привести страну к экономическому успеху. Он обещает повышение зарплат, функционирующее государство и улучшение системы здравоохранения. И действительно во время его пребывания на посту премьера с 2019 года ему удалось привлечь в Грецию инвесторов, ускорить цифровизацию, избежать острого конфликта с Турцией. Мицотакис сумел получить много денег в рамках программ поддержки из-за пандемии и высоких цен на энергию. Но при этом его правительство не было особенно эффективным во время пандемии, лесных пожаров 2021 года и энергетического кризиса 2022-го и показало свои слабые стороны.

Протесты после крушения поезда в Темпи Фото: Florian Schmitz/DW

Большим минусом было и то, как повело себя правительство после крушения поездав Темпи в начале марта 2023. Тогда погибли 57 человек. Сотни получили ранения. Не в пользу правящей партии и скандал с прослушкой политических соперников, который власти не стремятся расследовать, а наоборот с помощью экстремально дружественных к правительству СМИ пытаются преуменьшить его размеры. Только Европарламент, несколько журналистов и глава PASOK, который стал жертвой этого скандала, все еще требуют расследования.

Конечно, СИРИЗА не забывает атаковать Мицотакиса из-за этого скандала и попыток скрыть его от общественности. Основной слоган оппозиции "справедливость везде", с помощью которого она хочет доказать, что стоит на стороне простых людей. Ципрас пытается убедить людей в том, что "коалиция прогрессивных сил" может лучше провести Грецию через сложные времена кризисов, чем премьер Митцотакис, который "заботится только о своих друзьях и немногочисленных богачах в стране".

Удастся ли партиям в конце концов убедить избирателей пойти на выборы, и получат ли они достаточно голосов, чтобы сформировать правительство, пока не совсем понятно. Но совершенно очевидно, что поляризация греческого общества будет расти, в том числе из-за нечистоплотного политического противостояния. Публичная дискуссия на протяжении многих месяцев сопровождается скандалами, фейками и обливанием грязью. Места для обмена аргументами, особенно в соцсетях, нет. Все больше людей думают, что "все политики одинаковы" - и это не не может не отразиться на явке избирателей 21 мая.

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