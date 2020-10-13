В Греции неонацисты из "Золотой зари" отправлены в тюрьму

В Греции к тюремному заключению приговорена большая часть руководства неонацистской партии "Золотая заря". За решетку отправятся 38 из 50 осужденных, в том числе бывшие лидеры и бывшие депутаты парламента от этой партии, постановил суд в Афинах в четверг, 22 октября.

Суд настоял на тюремном заключении несмотря на то, что прокуратура ходатайствовала об отсрочке лишения свободы, ссылаясь на то, что угроза бегства осужденных отсутствует, сама партия уже распущена, а дело "Золотой зари" в любом случае будет пересматриваться в более высокой судебной инстанции.

Некоторые из членов "Золотой зари", в том числе основатель и лидер партии Николаос Михалолиакос, долгие годы находились под домашним арестом, пока около двух недель тому назад не были приговорены к 13 годам тюрьмы по обвинению в создании преступной группировки.

Лидер "Золотой зари" гордится приговором

Михаололиакос заявил журналистам, что он гордится тем, что отправляется в тюрьму за свои убеждения. "Когда-нибудь за это решение будет стыдно, и партию оправдает история и народ", - сказал он. Михалолиакос всегда заявлял, что судебный процесс по делу "Золотой зари" является политическим заговором и подчеркивал, что он является не нацистом, а националистом.

В то же время до и после ареста в 2013 году Николаос Михалолиакос неоднократно выкрикивал перед телекамерами нацистское приветствие "Зиг хайль!", а флаг "Золотой зари" напоминает нацистские флаги "третьего рейха" со свастикой, отмечает агентство dpa.

Парламентское прошлое

Партия "Золотая заря" длительное время была представлена в парламенте Греции. В период глубокого финансового кризиса она даже была третьей по значению политической силой в стране. На выборах 2019 года "Золотой заре", однако, не удалось преодолеть трехпроцентного барьера.

Процесс по делу "Золотой зари" начался после гибели левого музыканта, которого в 2013 году убил ножом один из сторонников этой партии. Преступник сознался в убийстве и отбывает пожизненный срок лишения свободы. Это резонансное преступление стало поводом для проведения обысков и расследований в отношении руководства "Золотой зари" по фактам незаконного владения оружием и создания преступной группировки.

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