Правительство Мицотакиса получило вотум доверия парламента Греции

Консервативное правительство Греции во главе с премьером-министром Кириакосом Мицотакисом получило вотум доверия со стороны парламента страны. По итогам трехдневных дебатов, завершившихся в воскресенье, 30 января, в поддержку Мицотакиса высказались 156 депутатов из 300.

Вопрос о доверии правительству перед парламентом поставил бывший премьер-министр и председатель Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас. Политик обосновал это неадекватной реакцией правительства на снежную бурю, которая обрушилась на страну 24 января. По словам Ципраса, хотя метеорологи предупреждали о непогоде еще за несколько дней, правительство не сумело защитить граждан.

Из-за сильного снегопада, продолжавшегося три дня, многие районы Греции остались без электричества, а на дорогах страны образовались многокилометровые пробки. Мицотакис извинился за произошедшее и пообещал улучшить организацию защиты населения.

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