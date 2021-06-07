 Правительство Мицотакиса получило вотум доверия парламента Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 30.01.2022

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Европа

Правительство Мицотакиса получило вотум доверия парламента Греции

В поддержку греческого премьера Кириакоса Мицотакиса высказались 156 парламентариев из 300. Голосование инициировал экс-премьер Алексис Ципрас из-за реакции правительства на накрывший Грецию снегопад.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Париж 28 сентября 2021 года

Кириакос Мицотакис (фото из архива)

Консервативное правительство Греции во главе с премьером-министром Кириакосом Мицотакисом получило вотум доверия со стороны парламента страны. По итогам трехдневных дебатов, завершившихся в воскресенье, 30 января, в поддержку Мицотакиса высказались 156 депутатов из 300.

Вопрос о доверии правительству перед парламентом поставил бывший премьер-министр и председатель Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас. Политик обосновал это неадекватной реакцией правительства на снежную бурю, которая обрушилась на страну 24 января. По словам Ципраса, хотя метеорологи предупреждали о непогоде еще за несколько дней, правительство не сумело защитить граждан.

Из-за сильного снегопада, продолжавшегося три дня, многие районы Греции остались без электричества, а на дорогах страны образовались многокилометровые пробки. Мицотакис извинился за произошедшее и пообещал улучшить организацию защиты населения.

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    Автор: Павел Мыльников


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