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Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) в Греции.
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Контекст
Смена власти в Греции в разгар пляжного сезона
Смена власти в Греции в разгар пляжного сезона
Победа консерваторов на выборах в Греции означает окончание "левой революции" Алексиса Ципраса, считает Спирос Москову.
Спирос Москову
Комментарий
Политика
08.07.2019
8 июля 2019 г.
На выборах в Греции лидирует правая оппозиционная партия
На выборах в Греции лидирует правая оппозиционная партия
Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проигрывает парламентские выборы.
Политика
07.07.2019
7 июля 2019 г.
Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент
Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент
Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов после поражения его партии на выборах в Европарламент.
Политика
27.05.2019
27 мая 2019 г.
Ципрас получил вотум доверия в парламенте Греции
Ципрас получил вотум доверия в парламенте Греции
В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300.
Политика
10.05.2019
10 мая 2019 г.
В Афинах протестуют против переименования Македонии
В Афинах протестуют против переименования Македонии
Из-за спора о переименовании Македонии в Греции может распасться правящая коалиция.
Политика
20.01.2019
20 января 2019 г.
В новом правительстве Греции старые министры
В новом правительстве Греции старые министры
Ципрас сформировал кабинет всего через два дня после выборов.
23.09.2015
23 сентября 2015 г.
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