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СИРИЗА

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Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) в Греции.

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Контекст

Победитель парламентских выборов Кириакос Мицотакис

Смена власти в Греции в разгар пляжного сезона

Смена власти в Греции в разгар пляжного сезона

Победа консерваторов на выборах в Греции означает окончание "левой революции" Алексиса Ципраса, считает Спирос Москову.
Спирос Москову
Спирос Москову
Комментарий
Политика8 июля 2019 г.
Сторонники победившей партии "Новая демократия"

На выборах в Греции лидирует правая оппозиционная партия

На выборах в Греции лидирует правая оппозиционная партия

Партия СИРИЗА премьер-министра Греции Алексиса Ципраса проигрывает парламентские выборы.
Политика7 июля 2019 г.
Алексис Ципрас во время голосования на выборах в Европарламент

Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент

Премьер Греции выступил за досрочные выборы в парламент

Ципрас намерен потребовать досрочных парламентских выборов после поражения его партии на выборах в Европарламент.
Политика27 мая 2019 г.
Алексис Ципрас получил вотум доверия в парламенте Греции

Ципрас получил вотум доверия в парламенте Греции

Ципрас получил вотум доверия в парламенте Греции

В поддержку греческого премьер-министра высказались 153 парламентария из 300.
Политика10 мая 2019 г.
Акция протеста в Афинах 20 января 2019 года

В Афинах протестуют против переименования Македонии

В Афинах протестуют против переименования Македонии

Из-за спора о переименовании Македонии в Греции может распасться правящая коалиция.
Политика20 января 2019 г.
Эвклидис Цакалотос

В новом правительстве Греции старые министры

В новом правительстве Греции старые министры

Ципрас сформировал кабинет всего через два дня после выборов.
23 сентября 2015 г.
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