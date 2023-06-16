Утонувшие у берегов Греции беженцы. Трагедия была ожидаемой

Греция потрясена гибелью сотен беженцев у берегов Пелопоннеса. Но критическое отношение к нелегальным мигрантам в стране сохраняется, а эксперты возлагают долю ответственности и на Афины.

Термин "нелегальные мигранты" сейчас в Греции стараются не использовать. Чаще с сочувствием говорят о "несчастных беженцах", их страданиях, о "сырой Средиземноморской могиле". В стране потрясены трагедией в Ионическом море: в 47 милях к юго-западу от небольшого прибрежного городка Пилос на полуострове Пелопоннес утонули сотни беженцев.

К их гибели у Средиземноморских берегов страны греки уже почти привыкли. Не далее, как пару недель назад, 26 мая, недалеко от Миконоса затонуло очередное судно с беженцами. О девяти утонувших тогда местные СМИ разве что коротко упомянули. И только такая трагедия, как теперь у Пилоса, всколыхнула Грецию.

Легальных путей в Европу нет

Правительство объявило трехдневный траур, на три дня приостановило избирательную кампанию ко второму туру парламентских выборов, которые пройдут 25 июня, а президент страны лично проведала спасенных, чтобы выразить им свою солидарность.

Публичная скорбь политиков, однако, не отменяет того факта, что в Греции к притоку беженцев относятся негативно и настаивают на необходимости укрепления внешних границ страны. Вот и проправительственные СМИ во всем винят "преступных торговцев людьми", запихнувших беженцев в "совершенно ветхое суденышко".

Судно с беженцами незадолго до кораблекрушения, 14 июня 2023 года Фото: HELLENIC COAST GUARD/REUTERS

Так об этом писала газета Apogevmatini. Вот если бы мигранты легально въезжали в Европу, такого бы не было, считает греческая пресса, умалчивая о том, что легальных путей в Евросоюз для подавляющего большинства беженцев не существует. Тех же в Греции, которые говорят о праве на убежище в странах ЕС, о необходимости обеспечивать безопасность и физическую неприкосновенность беженцев, становится все меньше.

Соискатели убежища или захватчики?

После того, как в 2020 году несколько тысяч беженцев попытались на сухопутной границе между Турцией и Грецией штурмом форсировать пограничную реку Эврос, в стране укоренилось мнение, что беженцы - это захватчики, от которых следует защищаться. Греки дружно поддерживают продолжение строительства неприступного забора вдоль реки Эврос и ужесточение пограничного режима в море.

Периодические сообщения о том, что греческая береговая охрана то и дело противозаконно разворачивает лодки с потенциальными соискателями убежища и буксирует обратно в турецкие воды, уже не вызывают массовых возмущений. Напротив, первый тур парламентских выборов показал, что большинство греков поддерживают жесткий курс в отношении беженцев.

В обход Греции - с риском для жизни

Правительство Кириакоса Мицотакиса официально опровергает сообщения о применении властями "пушбэков" (от "рushback"), то есть практики выдворения беженцев на границах Евросоюза без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. Но не возражает против того, чтобы разошлась молва о том, что беженцам здесь по меньшей мере не рады, что, даже добравшись до Греции, они тут застрянут без шансов отправиться дальше в Германию, Нидерланды или Швецию.

Спасенный беженец, 14 июня 2023 года Фото: EUROKINISSI/REUTERS

Молва, похоже, разошлась. Все больше соискателей убежища переориентировались с маршрута через Турцию к греческим островам в Эгейском море на куда более рискованный путь через Средиземное море западнее Греции. Редкие богачи среди беженцев пытаются попасть из Турции в итальянские порты на яхтах, все остальные выбирают путь из Ливии в Италию.

Виновны не только торговцы людьми

По этому маршруту в текущем году до Евросоюза добрались как минимум 12 тысяч беженцев. Для 1166 человек этот путь оказался роковым: они утонули. Погибшие у Пилоса в это число не входят. По данным портала ЕС Statista, с 2014 года в Средиземном море погибли почти 30 000 беженцев. Они стали жертвами торговцев людьми, отправляющих людей в морское путешествие на ветхих суденышках.

Выжившие после кораблекрушения у берегов Греции в порту Каламата, 15 июня 2023 года Фото: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance

Но в случае трагедий, подобных той, что произошла в Пилосе, было бы ошибкой возлагать вину только на торговцев людьми, говорит Стелиос Кулоглу, депутат Европарламента от Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА). В интервью DW он проводит такую аналогию: "Наркоторговцы ужасны, но причины смертей, связанных с наркотиками, лежат глубже. То же самое относится к беженцам и людям, потерпевшим кораблекрушение. Это и вина государств-членов ЕС, а также политиков типа премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которых не устраивает политика солидарности, предусматривающая разделение бремени потоков беженцев".

Какова ответственность греческих властей?

Евродепутат указывает при этом и на такие страны, как Франция, "которые спровоцировали проблему беженцев своими военными интервенциями", а также на Польшу и Венгрию, "отказывающиеся принимать причитающееся им число беженцев". Долю ответственности за трагедию у Пилоса Стелиос Кулоглу возлагает и на Грецию.

"Согласно официальной информации береговой охраны, терпящие кораблекрушение отказывались от помощи подходивших на помощь судов. Не исключено, что беженцы боялись "пушбэка" и опасались, что у них отберут мобильные телефоны и деньги. Поэтому они и рискуют плыть дальше в Италию на перегруженных судах, рискуют жизнью, лишь бы не возвращаться туда, откуда начали свой путь - в Ливию, в этот ад", - добавляет Кулоглу.

Тем временем некоторые эксперты не исключают привлечение представителей греческих властей к уголовной ответственности. "Греция была обязано начать спасательную операцию, когда ее береговая охрана оказалась на месте опрокинувшегося судна, - говорит Василис Цианос (Vassilis Tsianos), социолог Кильского университета и председатель Совета по миграции, объединяющего около 190 ученых. - Когда кто-то тонет, мы его не спрашиваем, можно ли спасать. Такова логика спасения на море".

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