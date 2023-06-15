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ПолитикаГреция

Сотни пропавших после крушения судна с мигрантами в Греции

Сергей Ромашенко | Жан Рофе
6 мин. назад

На борту судна, затонувшего возле Греции, находилось до 750 человек. По последним данным, обнаружено 78 тел погибших, 104 человека были спасены. Сотни людей числятся пропавшими без вести.

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Спасенные после кораблекрушения мигранты
Спасенные после кораблекрушения мигрантыФото: Eurokinissi/REUTERS

У побережья Греции в пятницу, 16 июня, продолжается масштабная поисковая операция после крушения рыболовного судна с нелегальными мигрантами, однако надежд найти новых выживших все меньше. По сообщениям местных СМИ, в течение дня поиски будут приостановлены.

Спасатели опасаются большого количества жертв, поскольку на борту затонувшего судна, по словам уцелевших, находилось до 750 человек. Береговая охрана обнаружила уже по меньшей мере 78 трупов. Спасти удалось 104 человека, еще сотни числятся пропавшими без вести.

Перегруженный мигрантами траулер

Ранее поисковая операция была осложнена из-за сильного ветра. По данным властей Греции, перегруженный рыболовный траулер потерпел крушение утром 14 июня - у него сломался двигатель, после чего судно перевернулось и через 10-15 минут затонуло.

"Рыболовный траулер имел 25-30 метров в длину. Его палуба и трюм были переполнены людьми", - сообщил представитель греческой береговой охраны, добавив, что спасенные являются преимущественно выходцами из Сирии, Пакистана и Египта, при этом на судне, по его словам, находились исключительно мужчины. В то же время один из уцелевших рассказал врачам, что в грузовом отсеке находились сотни детей.

Власти Греции объявили трехдневный траур. Уже сейчас число жертв достигает максимального показатели за многие годы. Самое катастрофическое кораблекрушение в Греции произошло 3 июня 2016 года, когда погибли или пропали без вести 320 человек. Греция наряду с Италией и Испанией является одной из главных целей для десятков тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока, стремящихся в Европу.

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