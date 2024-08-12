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Лесные пожары рядом с Афинами: эвакуированы сотни человек

Ася Миллер
12 августа 2024 г.

Пожарные и военные пытаются устранить очаги возгорания второй день, тушение пожара осложняется погодными условиями. Аномально жаркие температуры ожидаются в Греции вплоть до 15 августа.

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Пожарные борются с лесным пожаром в Дионисе, Греция
Пожарные борются с лесным пожаром в Дионисе, ГрецияФото: Alexandros Avramidis/REUTERS

К северо-востоку от Афин продолжается борьба с крупным лесным пожаром, возникшим из-за аномальной жары и засухи в Греции. Пожар начался днем 11 августа в 35 километрах от греческой столицы, однако из-за сильного ветра быстро вышел из-под контроля и за сутки добрался до северных окраин Афин.

"Это чрезвычайно опасный пожар, с которым мы боремся более 20 часов в драматических условиях. К середине утра огонь полыхал в основном на двух отдельных фронтах, с некоторыми очагами в особенно труднодоступных районах на горе к северо-востоку от Афин", - цитирует в понедельник, 12 августа, министра по делам климатического кризиса и гражданской защиты Греции Василиса Кикилиаса агентство AP.

В тушении пожара, согласно данным агентства, помимо пожарных и медиков задействованы около 100 военнослужащих. Приказы об эвакуации были отданы более чем для десятка районов, включая исторический город Марафон и несколько пригородов Афин. Из зоны пожара эвакуированы сотни человек. Три афинские больницы приведены в повышенную готовность для лечения пострадавших. Греческие СМИ сообщают о нескольких госпитализированных с отравлением дымом гражданских лицах и двух пожарных, получивших незначительные травмы.

О риске быстрого возгорания в Греции были предупреждены

Метеорологи неоднократно предупреждали в прошедшие выходные, что из-за экстремальной засухи и нынешних сильных ветров в районе Эгейского моря небольшое возгорание может превратиться в крупное в течение нескольких минут, пишет AFP. Однако причины возникновения большого пожара пока остаются невыясненными.

По словам представителей службы гражданской обороны страны, в ближайшие дни ситуация будет оставаться крайне опасной. В большинстве регионов Греции уже несколько месяцев не было дождей.12 августа в Греции ожидается температура до 39 градусов по Цельсию. Самые высокие температуры прогнозируются на западе страны. Ожидается, что такие погодные условия могут благоприятствовать лесным пожарам вплоть до 15 августа. Из-за сильных ветров и экстремальной засухи "половина Греции находится в красной зоне".

После самой теплой зимы в истории Греция пережила самые жаркие июнь и июль с 1960 года, что делает ее чрезвычайно восприимчивой к лесным пожарам.

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