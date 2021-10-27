Гражданская война в Испании

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Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.