Гражданская война в Испании

Марат Гельман: бояться должны все, чем ближе к Путину, тем больше должны бояться #вТРЕНДde

Марат Гельман считает, что вопрос протеста в России власти перевели в этическую плоскость. По мнению галериста, ранее в качестве политтехнолога активно работавшего с Кремлем, проблема Путина похожа на проблему Сталина. "Это попытка предупредить любую ситуацию", - уверен галерист. В то же время Гельман считает, что исторически Путин обречен, и видит определенные параллели с эпохой Франко в Испании.