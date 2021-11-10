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"Гибридная война"

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Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.
24-year-old Ali Abd Alwareth from Lebanon talks to Polish activist Klara (R) outside the Emergency State zone at the Polish-Belarusian border and waits for arrival of Border Guard patrol, October 22, 2021. - Exhausted and trapped in a cold, cruel forest, Lebanese barber Ali Abd Alwareth said he regretted his week-long bid to enter the European Union via the Belarus-Poland border. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Польша укрепит границы из-за участившихся нелегальных въездов из Беларуси 25.10.2021

Контингент польских военнослужащих на границе с Беларусью увеличится до 10 тысяч человек. В Германию с начала сентября нелегально въехали более 4,2 тысячи человек по "белорусскому" маршруту.
FILE PHOTO: Polish border guards stand next to a group of migrants stranded on the frontier between Belarus and Poland near the village of Usnarz Gorny, Poland September 1, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

В Варшаве заявили о попытке штурма границы мигрантами 11.10.2021

По данным Варшавы, попытки силового пересечения польско-белорусской границы большими группами нелегальных мигрантов удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников погранслужбы и военнослужащих Польши.
Usnarz Gorny, 1.9.2021***Polnische Sicherheitskräfte umringen Migranten, die an der Grenze zu Weißrussland festsitzen. Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes an der Grenze zu Belarus hat Polen die betroffenen Ortschaften mit Warnhinweisen markiert. Die Hinweise seien direkt unter den Ortseingangsschildern montiert worden, schrieb Innenminister Mariusz Kaminski am Donnerstagabend auf Twitter. +++ dpa-Bildfunk +++

Холод и голод: от чего погибли мигранты на границе Польши с Беларусью 21.09.2021

Три беженца были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. Варшава расследует их гибель и обвиняет Минск в "организованной акции".
Poland Erects A Border Between Belarus And The EU Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Польша направит еще 500 военных для охраны границы с Беларусью 20.09.2021

На фоне кризиса с нелегальными мигрантами власти Польши продолжают усиливать охрану границы с Беларусью с помощью армии. Варшава обвиняет Москву и Минск в "организованной акции", направленной на дестабилизацию ЕС.
FILE - In this Dec. 28, 2005 file photo, an Iraqi Airways plane sits on the tarmac at Baghdad International Airport. European and Dubai-based airlines have begun rerouting flights over Iraqi airspace as a security precaution, though Iraq says its skies are safe. (AP Photo/Khalid Mohammed, File)

Боррель в Багдаде пытается решить проблему беженцев из Ирака 07.09.2021

По данным epd, находящийся в Багдаде Жозеп Боррель призвал власти Ирака окончательно отменить рейсы в Беларусь, на которых прибывают нелегальные мигранты.
1.9.2021***Polnische Soldaten errichten einen Stacheldrahtzaun entlang der polnisch-belarussischen Grenze. Polen hat in der Grenzregion zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt. +++ dpa-Bildfunk +++

Парламент Польши поддержал введение режима ЧП на границе с Беларусью 07.09.2021

Режим чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью введен на 30 дней и охватывает 183 населенных пункта в в Подляском и Люблинском воеводствах.

Лукашенко и его "гибридная война" против ЕС: наплыв беженцев в Польше. DW Новости (01.09.2021) 01.09.2021

Польша укрепляет границу с соседней Беларусью, строятся дополнительные заграждения из колючей проволоки. Как Литва и Латвия, Польша столкнулась с массовым притоком нелегальных мигрантов, в частности, из Ирака. Ситуация грозит выйти из-под контроля. В ЕС уже обвиняют режим Лукашенко в применении "гибридного оружия".

У пастцы на мяжы. Як мігранты апынуліся паміж Польшчай і Беларуссю 27.08.2021

Сітуацыя з мігрантамі з Блізкага Ўсходу, якія ўжо больш за два тыдні жывуць на беларуска-польскай мяжы, выклікае ў Польшчы ўсё больш вострую дыскусію. Улады лічаць, што якраз гэта Лукашэнку і патрэбна.

Migranten aus Afganistan kampieren an der Grenze Polen-Belarus in Usnarz Gorny, Nordosten Polens, bewacht von polnischen und belarussischen Soldaten

Польша построит забор вдоль границы с Беларусью 24.08.2021

Высота заградительных сооружений на границе Польши и Беларуси составит 2,5 метра, сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Забор призван решить проблему нелегальных мигрантов.

Кошмар в Афганистане и гибридная атака Лукашенко: ЕС ждет новый миграционный кризис? DW Новости (18.08.2021) 18.08.2021

ЕС обвиняет режим Лукашенко в том, что он способствует притоку нелегальных мигрантов в страны Балтии. Одновременно в Евросоюзе готовятся к резкому увеличению притока беженцев из Афганистана после прихода талибов.
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 24, 2021: A Belavia plane at Zhukovsky International Airport. Starting April 24, 2021, Belavia Belarusian Airlines resumes flights from Minsk to Zhukovsky International Airport in the Moscow Region. Andrei Vasilyev/TASS

Ирак вывозит из Беларуси своих граждан 11.08.2021

Спецрейсами, организованными властями Ирака, на родину вылетели более 300 иракских граждан, которые ранее прибыли в Беларусь с целью отправиться дальше в страны ЕС. Но у них ничего не вышло.

Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Литвы: ответ Лукашенко на санкции ЕС? 08.07.2021

Более тысячи нелегальных мигрантов из Ирака, Ирана, Сирии и Афганистана пытались попасть из Беларуси в Литву. По данным литовских СМИ, к границе их доставляют через белорусские леса на машине и берут за это 1400 евро с человека. Власти Литвы говорят о гибридной войне Лукашенко с ЕС. Они объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы удержать ситуацию на границе под контролем.

Нелегалы - новое "орудие" Лукашенко против ЕС? Зачем Минск отправляет мигрантов в Литву (05.07.2021) 05.07.2021

В Литве объявлена ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов со стороны соседней Беларуси. Среди них особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. Пытается ли таким образом Лукашенко оказать давление на ЕС и как на это реагируют власти Литвы.
BRU92 - - VILNIUS, LITHUANIA : The frontier pictured during a visit of Belgian Minister of Interior Patrick Dewael to a custom post at the border between Lithuania and Belarus during a visit to strengthen the cooperation between the police services of the Belgium and Lithuania, Wednesday 19 November 2003. PETERxDExVOECHT PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x1447406x

Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси 02.07.2021

По мнению главы МВД Литвы, наплыв нелегальных мигрантов со стороны Беларуси может быть началом гибридной войны Минска против Вильнюса и всего Евросоюза.

Германия боится вмешательства России в выборы: перемещение кампании в интернет увеличивает риски (06.05.2021) 06.05.2021

Выборы в бундестаг в сентябре 2021 года привлекают особое внимание. Во-первых, Ангела Меркель после них уйдет из политики. Во-вторых, сохраняется интрига: по опросам, победить могут как консерваторы, так и "зеленые".
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