"Гибридная война"

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На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.
Польша укрепляет границу с соседней Беларусью, строятся дополнительные заграждения из колючей проволоки. Как Литва и Латвия, Польша столкнулась с массовым притоком нелегальных мигрантов, в частности, из Ирака. Ситуация грозит выйти из-под контроля. В ЕС уже обвиняют режим Лукашенко в применении "гибридного оружия".
ЕС обвиняет режим Лукашенко в том, что он способствует притоку нелегальных мигрантов в страны Балтии. Одновременно в Евросоюзе готовятся к резкому увеличению притока беженцев из Афганистана после прихода талибов.
Более тысячи нелегальных мигрантов из Ирака, Ирана, Сирии и Афганистана пытались попасть из Беларуси в Литву. По данным литовских СМИ, к границе их доставляют через белорусские леса на машине и берут за это 1400 евро с человека. Власти Литвы говорят о гибридной войне Лукашенко с ЕС. Они объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы удержать ситуацию на границе под контролем.
В Литве объявлена ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов со стороны соседней Беларуси. Среди них особенно много граждан Ирака, Ирана и Сирии. Пытается ли таким образом Лукашенко оказать давление на ЕС и как на это реагируют власти Литвы.
Выборы в бундестаг в сентябре 2021 года привлекают особое внимание. Во-первых, Ангела Меркель после них уйдет из политики. Во-вторых, сохраняется интрига: по опросам, победить могут как консерваторы, так и "зеленые".