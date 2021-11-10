"Гибридная война"

Нелегальные мигранты на границе Беларуси и Литвы: ответ Лукашенко на санкции ЕС?

Более тысячи нелегальных мигрантов из Ирака, Ирана, Сирии и Афганистана пытались попасть из Беларуси в Литву. По данным литовских СМИ, к границе их доставляют через белорусские леса на машине и берут за это 1400 евро с человека. Власти Литвы говорят о гибридной войне Лукашенко с ЕС. Они объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы удержать ситуацию на границе под контролем.