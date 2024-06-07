Линднер: Нельзя оставлять оппозицию в РФ в одиночестве

По случаю вручения премии DW "За свободу слова" вдове Алексея Навального Юлии Навальной министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) подчеркнул важность поддержки российской оппозиции со стороны Запада. "Алексей Навальный - пример мужества и надежды, и именно поэтому мы не должны терять надежду на то, что демократическая оппозиция однажды приведет к появлению новой России", - заявил политик в интервью DW.

DW: Господин Линднер, вы сказали, что Западу важно поддержать российскую оппозицию. На какую конкретную поддержку она может рассчитывать?

- Путин установил авторитарный режим, который - как мы видим на примере Алексея Навального - с убийственной методичностью подавляет в стране любую оппозицию. Это делает еще более важной нашу задачу - поддержать оппозицию в России, например, через пожертвования гражданского общества и общественное внимание. Мы должны показать, что не оставим их в одиночестве, даже если пройдет много времени, прежде чем появится демократическая, свободная Россия.

- Вовлечение гражданского общества - да, но вы ничего не говорите о государственной поддержке со стороны западных правительств...

- В Германии существует система политических фондов, которые финансируются из общественных средств. У нас есть медиакомпания Deutsche Welle, которая финансируется из общественных средств. И то, и другое вносит свой вклад в поддержку гражданского общества и оппозиционных движений за рубежом.

- Юлия Навальная выступила с серьезным предупреждением Европе, напомнив, что западным политикам сейчас нельзя бездействовать, что Путин оказывает давление не только на российскую оппозицию, но и на Европу, распространяя здесь всевозможную дезинформацию. Что можно этому противопоставить?

- Мы все должны проявлять твердость. В условиях гибридной войны демократические общества также становятся мишенью для попыток дестабилизации - посредством дезинформации, пропаганды или через агентов влияния. Что мы можем сделать, так это поддерживать свободу слова в Германии. А федеральное правительство должно вместе с органами правопорядка защищать целостность нашей системы. Ну и, наконец, каждый гражданин должен сохранять независимость собственных суждений и распознавать попытки нелегальными методами нарушить социальный мир в нашем обществе.