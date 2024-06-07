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Линднер: Нельзя оставлять оппозицию в РФ в одиночестве

Михаэла Кюфнер | Виталий Кропман
7 июня 2024 г.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью DW заявил, что Запад не должен терять надежду на появление новой России, подчеркнув необходимость поддержки российской оппозиции.

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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер во время интервью DW
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер во время интервью DW Фото: Ronka Oberhammer/DW

По случаю вручения премии DW "За свободу слова" вдове Алексея Навального Юлии Навальной министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) подчеркнул важность поддержки российской оппозиции со стороны Запада. "Алексей Навальный - пример мужества и надежды, и именно поэтому мы не должны терять надежду на то, что демократическая оппозиция однажды приведет к появлению новой России", - заявил политик в интервью DW.

DW: Господин Линднер, вы сказали, что Западу важно поддержать российскую оппозицию. На какую конкретную поддержку она может рассчитывать?

- Путин установил авторитарный режим, который - как мы видим на примере Алексея Навального - с убийственной методичностью подавляет в стране любую оппозицию. Это делает еще более важной нашу задачу - поддержать оппозицию в России, например, через пожертвования гражданского общества и общественное внимание. Мы должны показать, что не оставим их в одиночестве, даже если пройдет много времени, прежде чем появится демократическая, свободная Россия.

- Вовлечение гражданского общества - да, но вы ничего не говорите о государственной поддержке со стороны западных правительств...

- В Германии существует система политических фондов, которые финансируются из общественных средств. У нас есть медиакомпания Deutsche Welle, которая финансируется из общественных средств. И то, и другое вносит свой вклад в поддержку гражданского общества и оппозиционных движений за рубежом.

- Юлия Навальная выступила с серьезным предупреждением Европе, напомнив, что западным политикам сейчас нельзя бездействовать, что Путин оказывает давление не только на российскую оппозицию, но и на Европу, распространяя здесь всевозможную дезинформацию. Что можно этому противопоставить?

- Мы все должны проявлять твердость. В условиях гибридной войны демократические общества также становятся мишенью для попыток дестабилизации - посредством дезинформации, пропаганды или через агентов влияния. Что мы можем сделать, так это поддерживать свободу слова в Германии. А федеральное правительство должно вместе с органами правопорядка защищать целостность нашей системы. Ну и, наконец, каждый гражданин должен сохранять независимость собственных суждений и распознавать попытки нелегальными методами нарушить социальный мир в нашем обществе.

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