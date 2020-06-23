В Берлине вручили аттестаты зрелости - на футбольном поле (фото)

Один из самых запоминающихся дней в жизни для выпускников немецких школ в этом году проходит не так, как обычно. Но экзамены они сдали и теперь получают аттестаты.
Берлин • Что за мероприятие запечатлено на этих фотографиях, в нынешние коронавирусные времена, можно, в принципе, догадаться без пояснений. Группы людей рассажены по футбольному полю: выпускники, родители и некоторые, так сказать, младшие члены семей. Плюс учителя.
Так проходило вручение аттестатов зрелости на этой неделе в одной из берлинских школ - гимназии Рейнгау в районе Шёнеберг. Торжественная церемония состоялась на спортивной площадке перед зданием этого учебного заведения.
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