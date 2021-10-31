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Вторая мировая война

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Вторая мировая война".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
Gespannte Situation wenige Wochen nach dem Mauerbau: Sowjetische Panzer vom TypT54 stehen am 28.10.1961 am Sektorengrenzübergang für Diplomaten und Ausländer in der Friedrichstraße, etwa 150 Meter hinter der Grenzlinie in Ostberlin. Vorn ein Diplomatenwagen kurz vor der Slalomsperre. Am Tag zuvor hatten mehrere amerikanische Panzer unmittelbar an der Grenzlinie zwischen West- und Ostberlin Aufstellung genommen. Anlass für die brisante Konfrontation war die Aufforderung der DDR-Grenzposten an Angehörige der US-Mission, sich beim Passieren des alliierten Kontrollpunktes auszuweisen. Am 29. Oktober entspannte sich die Lage wieder. Für Alliierte Zivilpersonen galt fortan eine Ausweispflicht.

Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад 27.10.2021

В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 12, 2021: Russian State Duma members stand for the Russian national anthem during the first meeting of the Russian State Duma of the 8th convocation. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS113D27

В Госдуме предложили арестовывать за сравнение СССР с нацистской Германией 27.10.2021

До 15 суток административного ареста могут грозить за отождествление действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предлагается ввести штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.
Jan. 1, 1940 - Paris, France - Famous as no artist ever had been, PABLO PICASSO was a pioneer, a master and a protean monster, with a hand in every art movement of the century. Before his 50th birthday, the little Spaniard from Malaga had become the very prototype of the modern artist as public figure. Picasso s audience - meaning people who had heard of him and seen his work, at least in reproduction - was in the tens, possibly hundreds, of millions. He and his work were the subjects of unending analysis, gossip, dislike, adoration and rumor. Paris France PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAk09

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника 25.10.2021

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

Weißrussland Eröffnung der Gedenkstätte Trostenez bei Minsk DW, Paulyuk Bykouski

Малый Тростенец: от советского - к общеевропейскому мемориалу 19.10.2021

Историк из Минска Александр Долговский рассказал, как Малый Тростенец трансформируется из советского в общеевропейское место памяти.

ARCHIVE --- AM 12. MAERZ 1938 MARSCHIERT DIE DEUTSCHE WEHRMACHT IN OESTERREICH EIN UND ADOLF HITLER BEGIBT SICH AUF EINE REISE DURCH DOERFER UND STAEDTE BIS NACH WIEN. DIE ABSTIMMUNG VOM 10. APRIL 1938 LEGITIMIERT SCHLIESSLICH AN DER URNE MIT UEBER 99 PROZENT ZUSTIMMUNG DIE DEUTSCHE INVASION. DER SOGENANNTE «ANSCHLUSS» OESTERREICHS IST VOLLZOGEN. ZU DIESEM EREIGNIS STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Auf das in Wien offiziell am 13. Maerz 1938 - ohne Parlament - verabschiedete Gesetz ueber die Wiedervereinigung Oesterreichs mit dem Deutschen Reich folgt unmittelbar der Anschluss Oesterreichs an das Deutsche Reich. Bereits am Vortag sind deutsche Wehrmachts-, SS- und Polizeieinheiten in Oesterreich einmarschiert. Nach seinem Besuch in der Hauptstadt Wien vom 15. Maerz 1938 faehrt der Fuehrer Adolf Hitler im offenen Wagen in Oberoesterreich am Benediktiner-Stift Melk an der Donau vorbei, wo er von einer Gruppe junger Frauen in Trachten mit ausgestrecktem Arm begruesst wird. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str) | 100 Must-Reads Veza Canetti Die Schildkröten

Жертва или соучастница: Австрия переосмысливает свою роль в "третьем рейхе" 13.10.2021

Долгое время Австрия считала себя жертвой гитлеровского режима. Новая экспозиция в мемориале Аушвиц-Биркенау символизирует крутой разворот в трактовке роли страны во Второй мировой войне.
Crystal Wailing Wall unveiled at Babi Yar memorial site in Kiev, KIEV, UKRAINE - OCTOBER 6, 2021: Svyatoslav Vakarchuk, the founder of the Voice Party, the frontmant for the rock band Okean Elzy, attends a ceremony to unveil the Crystal Wailing Wall at the Babi Yar memorial site and mark the 80th anniversary of the largest local WWII massacre. Babi Yar is a ravine in the northwestern part of the Ukrainian capital, where Nazi German troops and local collaborationists carried out mass executions of Jewish and Roma civilians as well as Soviet prisoners of war. Irina Yakovleva/TASS

В Киеве теперь есть "стена плача и исцеления" 07.10.2021

На территории Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" открыт новый арт-объект - "Кристальная стена плача" знаменитой художницы-концептуалистки Марины Абрамович. Эта фотоподборка DW - о ней и ее творчестве.

Start of the trial against 100-year-old SS-guard of the former Nazi concentration camp A 100-year-old former security guard of the Sachsenhausen concentration camp appears in the courtroom before his trial at the Landgericht Neuruppin court in Brandenburg, Germany, October 7, 2021. REUTERS/Annegret Hilse

В Германии судят 100-летнего экс-охранника концлагеря Заксенхаузен 07.10.2021

По данным прокуратуры, Йозеф Ф. в 1942-1945 годах "сознательно и добровольно" соучаствовал в убийствах более 3500 заключенных Заксенхаузена.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei einer Rede während der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag der Massenmorde von Babyn Jar. Bis zur Befreiung der ukrainischen Hauptstadt durch die Rote Armee im November 1943 wurden in Babyn Jar (Altweiberschlucht) rund 100 000 Menschen ermordet. Die Schlucht gilt als das größte Massengrab in Europa.

Президент ФРГ в Бабьем Яре: "В глубокой скорби кланяюсь мертвым" 06.10.2021

Почтить память жертв трагедии в Бабьем Яре в этом году в Киев приехали президенты Германии, Израиля и Албании. Репортаж DW.
Oktober 2021 via Zakhar Butyrskyi Di, 05.10.2021 13:10

80-летие трагедии в Бабьем Яру: место массовых убийств становится местом памяти 06.10.2021

К 80-й годовщине расстрелов в Бабьем Яру в Киеве пройдут памятные мероприятия с участием президентов ФРГ, Израиля и Албании. Какие новые мемориальные объекты появятся на месте трагедии?
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол Украины в ФРГ критикует немецкую культуру памяти 05.10.2021

По мнению посла, участие президента ФРГ в мероприятиях памяти жертв Второй мировой войны в Бабьем Яре и Корюковке является "первым шагом на долгом пути примирения Украины и Германии".

Михаила Саакашвили задержали в Грузии. DW Новости (1.10.2021) 01.10.2021

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.

В Киеве появились первые "камни преткновения" в память о жертвах нацистов (01.10.2021) 01.10.2021

В Киеве появился первый "камень преткновения". По всему миру их установлено уже более 80 000. Это самый масштабный в мире децентрализованный мемориал, посвященный памяти людей, преследовавшихся в годы нацизма.

Deuxieme guerre mondiale (1939-1945) : la communiste Marie Claude Vaillant-Couturier (Vaillant Couturier) (1912-1996) temoigne pendant le proces des principaux dirigeants nazis a Nuremberg en Allemagne. Photographie le 28 janvier 1946. ©Usis-Dite/Leemage

Стэнфордский университет опубликовал онлайн-архив Нюрнбергского процесса 01.10.2021

В 75-летнюю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников "третьего рейха" в интернет выложены более 5 тысяч протоколов судебного процесса. Работа над проектом продолжается более 20 лет.
Dokumentarfilm „Babyn Jar“ von Filmregisseur Sergei Loznitsa. Copyright: ATOMS & VOID

Бабий Яр в книгах, кино и музыке: для тех, кто хочет знать больше 01.10.2021

Какую литературу выбрать? Какие фильмы посмотреть? Подборка DW не претендует на полноту и субъективна, но, возможно, заставит задуматься.

96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф будут судить: что думает спасшийся узник (30.09.2021) 30.09.2021

Абба Наор, сам бывший заключенный в Штутгофе, отказался выступать соистцом по этому делу. "Если она сделала что-то не так или совершила преступление: почему они ждали до сегодняшнего дня", задается вопросом Абба Ноар.
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