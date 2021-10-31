Вторая мировая война

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые за восемь лет вернулся на родину и был задержан. Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми. Политик также призывал своих сторонников участвовать в муниципальных выборах, которые состоятся 2 октября, и выходить на митинги.
В Киеве появился первый "камень преткновения". По всему миру их установлено уже более 80 000. Это самый масштабный в мире децентрализованный мемориал, посвященный памяти людей, преследовавшихся в годы нацизма.
В 75-летнюю годовщину приговора Нюрнбергского трибунала в отношении главных преступников "третьего рейха" в интернет выложены более 5 тысяч протоколов судебного процесса. Работа над проектом продолжается более 20 лет.
Абба Наор, сам бывший заключенный в Штутгофе, отказался выступать соистцом по этому делу. "Если она сделала что-то не так или совершила преступление: почему они ждали до сегодняшнего дня", задается вопросом Абба Ноар.