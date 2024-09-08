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Где в Берлине можно найти следы держав-победительниц?

Марсель Фюрстенау | Павел Мыльников
8 сентября 2024 г.

Военнослужащие из США, Великобритании, Франции и бывшего Советского Союза покинули Германию 30 лет назад, но оставили множество следов своего присутствия.

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Бывшая дозорная башня
Бывшая дозорная башняФото: Bernd Wüstneck/picture alliance

Войска антигитлеровской коалиции располагались в Германии на протяжении почти полувека. Все началось 8 мая 1945 года, когда нацистская Германия безоговорочно капитулировала. Тем самым развязанная национал-социалистами шестью годами ранее Вторая мировая война завершилась на территории Европы, унеся жизни не менее 60 миллионов человек.

Территория Германии была разделена на четыре зоны оккупации. США, Великобритания и Франция получили значительные площади на западе, а СССР - на востоке. В 1949 году были образованы два германских государства: Федеративная Республика Германия и Германская Демократическая Республика, которая, несмотря на название, представляла собой коммунистическую диктатуру.

Разделение Берлина

Перемены на уровне всей страны отразились в меньшем масштабе на бывшей столице - Берлине. И его союзники разделили на четыре так называемых сектора. Но к этому моменту в отношениях между державами-победительницами нарастала напряженность.

Женщина идет мимо линии из булыжников и бронзовой таблички "Берлинская стена 1961-1989"
Здесь в 1961-1989 годах проходила Берлинская стенаФото: Sabine Lubenow/DUMONTpicture alliance

В результате военный союз, созданный из прагматических соображений, разделился на два враждебных лагеря: западные союзники с одной стороны и коммунистический Советский Союз - с другой. Обострение отношений особенно ощущалось в Берлине. В июне 1948 года началась советская блокада Западного Берлина. Верные СССР восточногерманские коммунисты стремились установить контроль над всем городом.

Воздушный мост - шедевр логистики

США, Великобритания и Франция ответили на блокаду западных секторов масштабным воздушным мостом. До окончания блокады в мае 1949 года транспортные самолеты союзников круглые сутки взлетали и садились в аэропорту Темпельхоф, чтобы обеспечить 2,2 миллиона жителей Западного Берлина всем необходимым - продуктами питания, лекарствами, бензином и углем.

Дети в Западном Берлине приветствуют самолет, доставляющий товары по воздушному мосту
В ходе блокады Берлина самолеты западных союзников совершили около 280 тысяч рейсовФото: -/dpa/picture-alliance

За это время в авиакатастрофах и иных несчастных случаях погибли около 100 человек. Память о них увековечена мемориалом в аэропорту Темпельхоф, где самолеты садились каждые две минуты. История этого небывалого достижения в области логистики является частью постоянной экспозиции берлинского Музея союзников в бывшем американском секторе.

Музей в бывшем солдатском кинотеатре

Здание, где устроен музей, тоже историческое и напоминает о многолетнем присутствии союзников в Германии. Среди прочего здесь когда-то находился солдатский кинотеатр американских войск Outpost. А улица, на которой расположен музей, названа в честь организатора воздушной перевозки, американского генерала Люсиуса Клея.

Копия будки пограничников на месте бывшего контрольно-пропускного пункта "Чарли" в Берлине
Бывший КПП "Чарли" на границе Западного и Восточного БерлинаФото: Marc Vormerk/picture alliance / SULUPRESS.DE

Всемирно известен и бывший контрольно-пропускной пункт "Чарли" на Фридрихштрассе, основанный после разделения города Берлинской стеной 13 августа 1961 года. Через этот КПП военнослужащие стран-союзниц и дипломаты могли переходить из Западного в Восточный Берлин и наоборот.

Танки в Берлине

В октябре 1961-го, через считанные месяцы после раздела Берлина, этот КПП стал ареной "танкового противостояния" - бесконтактного противостояния между вооруженными силами СССР и США. В наши дни КПП является популярной у туристов со всего мира и любителей фотографии достопримечательностью. Оригинальная будка пограничников находится в Музее союзников, а на бывшем пропускном пункте в августе 2000 года была установлена ее копия.

Что касается танков, то в Берлине их еще можно найти. Например, перед Музеем Берлин-Карлсхорст в бывшем советском секторе. Его постоянная экспозиция выстроена вокруг так называемого зала капитуляции, в котором 8 мая 1945 года было документально зафиксировано окончание Второй мировой войны в Европе. Танки стоят и около мемориала павшим советским воинам в Тиргартене, где захоронены не менее 2000 военнослужащих Красной Армии, погибших в битве за Берлин в 1945 году.

Гатов, Темпельхоф и Тегель без гула авиации

Еще одно место, напоминающее о многолетнем присутствии союзников, - аэродром Гатов в бывшем британском секторе. Здесь до своего окончательного вывода 8 сентября 1994 года дислоцировались Королевские военно-воздушные силы. Сегодня на этом месте расположен филиал Военно-исторического музея вооруженных сил Германии.

Бвыший аэропорт Берлин-Темпельхоф
Бвыший аэропорт Берлин-ТемпельхофФото: Wolfram Steinberg/dpa/picture alliance

Но полеты на бывший военный аэродром Гатов давно прекращены. Эта же участь постигла и аэропорты в бывшем американском и французском секторах - Темпельхоф и Тегель, которые ранее использовались как в военных, так и в гражданских целях. В обоих местах посетители могут узнать о насыщенной событиями истории стран-союзниц.

Деревянная Эйфелева башня

В ноябре в Берлин вернется еще одна достопримечательность. Перед Французским центром в районе Веддинг установят миниатюрную копию Эйфелевой башни, выполненную из дерева. Культурный центр был открыт в 1961 году, а его деятельность даже после вывода войск союзников сосредоточена на дружеских отношениях ФРГ и Франции.

Прошло уже 30 лет с тех пор, как последние солдаты держав-победительниц во Второй мировой войне покинули Берлин. Некоторые из их казарм сейчас занимают военнослужащие бундесвера. Наследие союзников заметно в первую очередь в исторических местах. Но порой прошлое кроется в самих названиях улиц и площадей - например, в районе Райникендорф, входившем во французский сектор, некоторые из них до сих пор звучат по-французски: Avenue Charles de Gaulle (авеню Шарля де Голля), Place Molière (площадь Мольера), Rue Montesquieu (улица Монтескье)…

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