Берлин попрощался с российскими военными 30 лет назад

В музее берлинского района Лихтенберг открылась специальная выставка, рассказывающая о пребывании советской, а затем российской армии на территории Восточной Германии. Их вывод из ФРГ завершился летом 1994 года.

В пятницу, 28 июня, в берлинском Музее Лихтенберг (Museum Lichtenberg) открылась выставка "Последний парад. 30-летие вывода российских войск из Берлина" . Она проводится в сотрудничестве с Музеем Берлин-Карлсхорст (Museum Berlin-Karlshorst). Выставка открыта до 1 сентября 2024 года.

Красная армия вошла на территорию Германии в последние месяцы Второй мировой войны и оставалась там в течение 50 лет. Берлинский район Карлсхорст имеет особое историческое значение. Именно здесь ночью 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Вплоть до 1994 года в Восточной Германии был расквартирован крупнейший за пределами СССР и России воинский контингент. Жители Берлина называли район Карлсхорст "маленькой Москвой". Но и в Лихтенберге, как и во многих других районах ГДР, находились места дислокации советской армии.

Памятное выступление Ельцина в Берлине

В центре внимания выставки - солдаты и офицеры, служившие в Группе советских войск в Германии (позднее она была переименована в Западную группу войск). А также памятные и торжественные мероприятия, посвященные выводу последних соединений российской армии из ФРГ, которые завершились летом 1994-го - почти через четыре года после воссоединения Германии.

На прощальном военном параде, проходившем в Берлине 31 августа 1994 года, присутствовали президент РФ Борис Ельцин и канцлер ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl).

Последний парад в Берлине: Борис Ельцин и Гельмут Коль Фото: Wolfgang Kumm/ZB/picture-alliance

Выставка в Музее Лихтенберга посвящена также возвращению российских войск на родину и наследию от пребывания советских военных в Германии, в частности в Карлсхорсте и лесном берлинском районе Вульхайде. Тут находились казармы советской армии.

Надежда на окончание холодной войны

За почти полвека присутствия Москвы в Восточной Германии воинскую службу на ее территории прошли больше восьми миллионов жителей СССР. После падения Берлинской стены и воссоединения Германии контингент стал сокращаться, и в 1994 году этот процесс был завершен.

"Сегодня многие просто не могут себе представить, что в центре нашего округа находились запретные зоны", - отметил в пресс-релизе выставки бургомистр берлинского района Лихтенберг Мартин Шефер (Martin Schaefer). По его словам, в настоящее время, когда парк Вульхайде доступен для всех и в бывших казармах оборудованы жилые квартиры, а воспоминания об этом периоде исчезают, важно сохранить культуру памяти.

Значение экспозиции

Вывод российских войск стал важным этапом в истории Германии после ее воссоединения. Как отметили устроители выставки, с ним были связаны надежды на окончание эпохи биполярного мира. Немцам казалось, что холодная война закончилась навсегда. Они рассчитывали на дружеские отношения с Россией и долгосрочный мир в Восточной Европе. Этот этап в истории ФРГ на выставке иллюстрируют многочисленные фотографии, официальные документы и сообщения СМИ, а также другие экспонаты. Так, на одном из снимков запечатлены радостные молодые солдаты в форме и с воздушными шарами и флагами России и Берлина в руках.