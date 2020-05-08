Шварценберг: уникальная история неоккупированного региона Германии

В ночь на 7 мая 1945 года в Реймсе был подписан акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии, который подвел черту под Второй мировой войной в Европе. Почти за год до этого Англия, СССР и США 12 сентября 1944 года в Лондоне подписали протокол о создании на территории Германии трех зон оккупации. Позднее на конференции в Ялте союзники подтвердили раздел Германии, дополнительно выделив французскую зону - за счет английской и американской.

Карта неокупированного района

По невыясненным до сих пор обстоятельствам расположенный в Рудных горах, фактически на границе с Чехией, регион не был оккупирован союзниками: наступавшие части Красной армии остановились в районе Аннаберг-Буххольц, американцы обосновались на уровне Ауэрбах - Цвиккау. В оставшейся свободной зоне на тот момент оказалось до полумиллиона человек, включая местное население, беженцев, эвакуированных.

Разные версии того, почему Шварценберг не заняли союзники

Историки до сих пор спорят о том, как такое могло случиться. Существует как минимум четыре различные версии. Одна из них такова: о регионе просто забыли, что в суматохе первых послевоенных дней легко можно себе представить.

По другой версии, которую, в частности, упоминал позднее в своих мемуарах глава Федерального ведомства по охране конституции Гюнтер Ноллау (Günther Nollau), по договоренности с советским командованием американские войска должны были остановиться на берегу реки Мульде. Проблема в том, что в регионе оказалось три реки с таким названием. Два притока - Цвиккауэр-Мульде и Фрайбергер-Мульде - образуют реку Мульде, протекающую через нынешние федеральные земли Саксония и Саксония-Анхальт. Географическая путаница могла привести к возникновению свободной зоны.

Шварценберг в 2020 году

Существуют также и две совсем уж конспирологические теории. Первая такова: этот регион, богатый полезными ископаемыми, в том числе - ураном, отошел СССР в обмен на ряд кварталов Берлина. Подтвердить или опровергнуть эту версию вряд ли сегодня возможно. Фактом остается лишь то, что в 1946 году в этих краях в условиях строжайшей секретности было создано предприятие по добыче урана для советской атомной промышленности. Проект, получивший конспиративное название "Висмут" и позднее преобразованный в совместное предприятие СССР и ГДР, до 1990 года был одним из лидеров среди мировых производителей урана.

Еще одна версия такова: регион был специально оставлен неоккупированным по секретной договоренности между разведкой США и нацистским гроссадмиралом Карлом Дёницем (Karl Dönitz), согласно которой части вермахта, остававшиеся на территории чешской Богемии, смогли бы беспрепятственно отступить и сдаться в плен американцам.

Мифы о "свободной республике Шварценберг" и роман Стефана Гейма

Вечером 11 мая 1945 года антифашистский комитет (Antifaschistischer Aktionsausschuss), состоявший в основном из коммунистов и социалистов, при поддержке примерно 120 местных жителей захватил ратушу Шварценберга, отправив под домашний арест поставленного нацистами бургомистра. И краткий период властвования антифашистов, продолжавшийся 42 дня, в свою очередь также стал основой нескольких мифов.

На рыночной площади в сердце старого города

Автором самого известного мифа о Шварценберге стал немецкий писатель Стефан Гейм (Stefan Heym), настоящее имя которого - Хельмут Флиг (Helmut Flieg). Будучи евреем, он после поджога Рейхстага в 1933 году бежал из Германии сначала в Прагу, а потом - в США. В 1944 году в составе американской армии он высадился в Нормандии, после окончания войны вернулся в США, откуда в 1952 году, спасаясь от преследований маккартистов, бежал в ГДР.

Его "дружба" с социалистическими властями продолжалась недолго, а потому большая часть его работ, написанных на немецком языке, в итоге была издана в ФРГ. На Западе вышел и роман "Шварценберг", написанный Геймом в 1984 году. Гейм описывает Шварценберг как конституционную республику, пытающуюся сохранить свою независимость и от русских, и от американцев. Он создает утопию, смешивая реальные и вымышленные события, реальных и вымышленных персонажей, которые в хаосе послевоенной Германии пытаются построить нечто похожее на то, что потом станут называть "социализм с человеческим лицом".

Под занавес романа Красная армия положила конец демократии и независимости, навязав Шварценбергу сталинизм. Цензоры правящей в то время в ГДР СЕПГ усмотрели в этом очернение Советского Союза и социализма и запретили публикацию книги.

Кому интересна история Шварценберга в наши дни?

В 1990 году, спустя 45 лет после окончания войны, утопия Гейма была реанимирована группой художников, которые сегодня называются Kunstzone e.V. Они придумали и фактически создали свою "Свободную республику Шварценберг". Это, разумеется, уже чисто коммерческий проект, хотя, по словам Йорга Байера (Jörg Beier), соучредителя Kunstzone e.V., их задумка призвана сохранить память об уникальном периоде в жизни региона. На сайте арт-группы можно купить паспорт гражданина "свободной республики" и другую сувенирную продукцию.

Йорг Байер. Его арт-группа использует "бренд" "свободной республики Шварценберг"

Городские власти также с удовольствием эксплуатируют миф в коммерческих целях: по городу даже проложен специальный туристический маршрут.

25 июня 1945 года в Шварценберге обосновалась предварительная военная комендатура Красной армии во главе с капитаном Поповым. Антифашистский комитет был распущен, а регион включен в советскую зону оккупации. Время призрачной независимости закончилось, и началось время легенд и мифов.

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