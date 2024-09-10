На западе ФРГ появится новый мемориал пленным Второй мировой

Шталаг-326 был крупнейшим нацистским лагерем для советских военнопленных. Возведение нового мемориального комплекса обойдется в 64 млн евро. Первоначальный проект был оказался под угрозой и был пересмотрен.

На месте бывшего лагеря советских военнопленных Шталаг-326 в окрестностях города Шлос-Хольте-Штукенброкк в земле Северный Рейн - Вестфалия к 2029 году будет построен новый мемориал национального значения. Сейчас в бывшем помещении для арестантов на месте лагеря размещена постоянная экспозиция , рассказывающая его историю. Планы по расширению мемориального комплекса приобретают все более конкретную форму, поскольку комитет по культуре Краевого союза Вестфалия-Липпе (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) единогласно рекомендовал разделить затраты на возведение нового мемориала и его содержание.

Стоимость проекта составляет 64 миллиона евро. LWL рассчитывает задействовать федеральные и земельные власти, а также руководство общины. Краевой союз Вестфалия-Липпе выделит около 10 миллионов при условии, что другие участники также пообещают финансирование. Профильный комитет примет окончательное решение 24 сентября. Кроме того, необходимо одобрение земельного парламента.

Глава LWL: Нельзя забывать о терроре нацистов

Глава Краевого союза Вестфалия-Липпе Георг Лунеман (Georg Lunemann) особо выделил значимость будущего мемориала. Террор режима национал-социалистов распространялся на мирных жителей по всей Европе, прежде всего на оккупированных территориях, и на миллионы военнопленных. "Не забывать об этой вопиющей несправедливости - важная задача, которой занимается LWL", - пояснил Лунеман.

Не так давно проект оказался под угрозой, поскольку администрация района Гютерсло, к которому относится город Шлос-Хольте-Штукенброкк, проголосовал против финансового участия в нем. Фракции Христианско-демократического союза, правопопулистской "Альтернативы для Германии" и партии "Свободные избиратели" посчитали запланированный бюджет на проект завышенным. Однако председателю ландтага Андре Куперу (André Kuper) удалось прийти к компромиссу, предусматривающему сокращение расходов на управление и содержание. В частности, здание приемной мемориала будет гораздо меньше запланированного, а количество сотрудников сократят.

Сотни тысяч подневольных рабочих

Во время Второй мировой войны нацисты создали сеть основных лагерей, или шталагов (Stammlager). Шталаг-326 был крупнейшим лагерем для советских военнопленных, в части лагеря в 1941-1945 годах содержались также французские, польские, сербские, итальянские и бельгийские военнопленные. Более 300 тысяч человек из этого шталага направляли на фермы и фабрики в Вестфалии и Рейнской области в качестве подневольных рабочих .

Шталаг-326 после освобождения американской армией. Снимок сделан 9 апреля 1945 года Фото: Getty Images

Лагерь был освобожден военнослужащими США 2 апреля 1945 года. После освобождения там некоторое время содержались немецкие военнопленные, а в 1946-1947 годах действовал лагерь для гражданских интернированных №7.

По оценкам историков, из-за ужасных условий жизни в самом шталаге, в расположенном рядом лазарете и в рабочих отрядах погибли около 65 тысяч узников. Они похоронены на расположенном неподалеку братском кладбище советских жертв войны.