Высадка в Нормандии. Как освобождали Европу на западе

Какую роль во Второй мировой войне сыграла высадка войск западных союзников в Нормандии 80 лет назад и почему об этом мало говорят в России, рассказал в интервью DW немецкий эксперт по истории Второй мировой войны.

6 июня 1944 года войска западных союзников США, Великобритании и Канады, входящие в антигитлеровскую коалицию, высадились на атлантическом побережье в Нормандии, на севере Франции. Этот день в истории получил кодовое название День Д (D-Day). Высадка более 150 тысяч союзных войск в Нормандии должна была положить начало освобождению стран Европы на западе, начиная с Франции, от напавших на них и оккупировавших их гитлеровских войск. Она приблизила конец Второй мировой войны и падение нацистского режима.

О том, почему высадка в Нормандии, где проходила часть Atlantikwall (Атлантического вала) - системы оборонительных сооружений, включающих в себя бункеры и другие элементы береговой обороны, протяженностью от Норвегии до Испании - которую возвела гитлеровская Германия, опасающаяся нападения с запада, была важна для фронта на западе Европы, какое значение это имело для всей Второй мировой войны и почему в России так мало говорят о высадке союзников в Нормандии, в интервью DW рассказал немецкий эксперт по истории Второй мировой войны, служащий бундесвера в отставке, автор книг по военной истории Вольфганг Гюккельхорн (Wolfgang Gückelhorn).

DW: Какое значение имела высадка войск западных союзников в Нормандии 6 июня 1944 года во Второй мировой войне и для Западного фронта?

Вольфганг Гюккельхорн: Войска западных союзников под напором СССР 6 июня 1944 года начали освобождение западной Европы с высадки в Нормандии . К началу сентября войcка союзников достигли Westwall (Западного вала) - системы оборонительных сооружений на западной границе Германии. Затем их наступление замедлилось, потому что поставки вооружения и провианта из французских портов на Атлантическом океане осуществлялись на фронт в недостаточном объеме. В зимние месяцы наступление западных союзников остановилось, а 16 декабря 1944 года гитлеровские войска начали свое последнее контрнаступление, которое провалилось в январе 1945 года. В конце февраля войска западных союзников провели окончательное наступление, которое совместно с наступлением советских войск на востоке привело к капитуляции гитлеровской Германии.

- Почему и как было принято решение о высадке западных союзников в Нормандии?

- На конференции в Касабланке (которая проходила с 14 по 25 января 1943 года) президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль решили изменить свои военные планы. Вторжение в Западную Европу было отложено на один год - с 1943 на 1944 год. К его началу должны были быть созданы определенные условия: с этой целью американские и британские войска должны были нанести стратегические бомбовые удары по военному потенциалу гитлеровской Германии, прежде всего, по объектам военной промышленности и логистики. С целью осуществления этих планов в Великобританию были направлены военно-воздушные силы США - 8. US-Air Force. Второй фронт против "третьего рейха" на западе Европы должен был разгрузить Восточный фронт и одержать победу над вермахтом на западе Европы.

- К каким последствиям, определившим дальнейший ход Второй мировой войны, привела высадка войск западных союзников в Нормандии?

- Второй крупный фронт на западе Европы (в Италии с 1943 года существовал еще один) должен был обеспечить продвижение войск союзников вплоть до Берлина путем наступления, осуществляемого через низменную часть - равнину на севере Германии. Одновременно с этим Красная армия, начав наступление летом 1944 года, должна была наступать с востока на Берлин. Таким образом антигитлеровская коалиция намеревалась добиться полной победы над гитлеровской Германией.

- Завершающий этап окончания войны на Западном фронте, как и всей Второй мировой войны, проходил на западе Германии, в частности, возле Бонна. Расскажите, пожалуйста, какую роль сыграл в этом железнодорожный мост Людендорфа возле Ремагена.

Вольфганг Гюккельхорн во время интервью DW Фото: D-N Posdnjakov/DW

- Взятие железнодорожного моста Людендорффа из Эрпеля в Ремаген изначально не входило в планы западных союзников, потому что восточнее Среднего Рейна до самой центральной части Германии была местность, неблагоприятная для передвижения танков, которая затрудняла наступление. Основная причина для перехода Нижнего Рейна была политической: британский фельдмаршал Монтгомери узнал, что он со своей 21-й группой армии союзников (сухопутные войска) должен первым перейти Нижний Рейн. И он мечтал о том, что будет первым, кто въедет как победитель в Берлин через Бранденбургские ворота. При этом британские и канадские войска составляли максимально одну треть от всей американской армии.

- Значение высадки в Нормандии для всех последующих событий Второй мировой войны было недооценено или переоценено?

- Значение военных событий на Западном фронте было решающим. Незапланированное взятие моста Людендорфф полностью изменило планы западных союзников и предположительно сократило время Второй мировой войны на 2-3 месяца. Рурская область на Западе Германии с 23 на 24 марта 1945 года была окружена с юга 12-й группой армий, а с севера 1 апреля - 21-й группой армий. Центр немецкой оборонной и угольной промышленности был уничтожен, более 325 тысяч солдат вермахта взяты в плен. Таким образом "третий рейх" был побежден, а война в Европе закончилась раньше, чем ожидалось.

- Как вы думаете, почему в России так мало говорят о высадке западных союзников в Нормандии?

- Это следствие пропаганды.

Путин, начавший войну против Украины, такой же военный преступник, как и Гитлер, и должен будет предстать перед судом за те военные преступления, которые совершает против украинского народа.