D-Day без РФ. Как отметят 80 лет со дня высадки в Нормандии

Высадка западных союзников в Нормандии 6 июня 1944 положила начало освобождению Европы от гитлеровских войск. В 2014 году в торжественной церемонии участвовал Путин. На этот раз Россию не пригласили.

Высадка войск западных союзников - США, Великобритании, Канады и других, входящих в антигитлеровскую коалицию, 6 июня 1944 года на атлантическом побережье в Нормандии, на севере Франции, стала крупнейшей в истории военной десантной операцией. В штабных документах она получила название Operation Overlord и положила начало освобождению Франции и других стран на западе Европы от оккупировавших их гитлеровских войск. План высадки западных союзников разрабатывался несколько месяцев, подготовка к ней велась в Великобритании, а ее реализация усложнилась из-за плохих погодных условий.

Как проходила высадка союзников в Нормандии

Ранним утром 6 июня 1944 года, который с тех пор получил название D-Day (Decision Day, "День Д"), операция западных союзников в Нормандии началась. Тысячи кораблей двинулись от британского побережья в сторону Франции. Они должны были при поддержке с воздуха осуществить высадку 150 тысяч солдат на побережье в Нормандии. Этому предшествовали массированные авиаудары по побережью, а также артобстрелы, осуществлявшиеся с военных кораблей союзников. Кроме того, в Нормандию был направлен воздушный десант союзнических войск, который должен был напасть на гитлеровские войска с тыла, занять основные мосты и создать хаос в рядах противника. Помочь в этом должны были силы французского Сопротивления, чьей задачей было не дать гитлеровским войскам подтянуть силы к Нормандии с остальной части оккупированной ими Франции.

Когда Гитлер узнал о высадке союзников, он в восторге произнес: "До тех пор, пока они были в Англии, мы не могли их поймать. Но сейчас они наконец там, где мы можем их разбить". Действительно, вермахт готовился к высадке солдат антигитлеровской коалиции. Побережье Франции, оккупированной нацистской Германией, было защищено бункерами, обеспечивавшими береговую охрану - в Нормандии проходила часть Atlantikwall, "Атлантического вала" - системы оборонительных сооружений гитлеровской Германии, которая протянулась вдоль европейского побережья Атлантики. Но гитлеровские войска ожидали удара со стороны американцев и британцев в другом месте - вблизи Кале, в самом узком месте пролива Ла-Манш.

Высадка западных союзников в Нормандии 6 июня 1944 года - кадры из архива Фото: Cineteve

Тем не менее высадка союзнических войск в Нормандии привела к большим потерям - с обеих сторон. Солдаты вермахта расстреливали со своих укрепленных позиций и огневых точек высаживающихся на берег американцев, британцев и канадцев. Тяжелые бои шли не только на берегу - на песчаных пляжах, которые необходимо было преодолеть войскам союзников под огнем немцев, но и за прибрежной полосой, в населенных пунктах поблизости и находящихся в тылу, куда постепенно продвигались войска антигитлеровской коалиции.

Важным козырем гитлеровских войск в ходе высадки западных союзников в Нормандии были танковые резервы. Но они не были задействованы вовремя - Гитлер, который хотел лично командовать этими военными соединениями, слишком поздно отдал им приказ о наступлении. Военный историк Петер Либ (Peter Lieb) в интервью DW объяснил это банальной причиной: "У Гитлера была привычка - поздно ложиться спать и просыпаться около полудня". 6 июня 1944 года не стал исключением: "В первой половине дня, когда нужно было срочно отдать приказ о танковом наступлении, Гитлер еще спал. Никто не стал его будить. А верховное командование не осмелилось самостоятельно отдать приказ о том, чтобы задействовать танки". В итоге, запоздалый приказ Гитлера "стоять до конца" лишь приблизил разгром немецкой группировки на нормандском побережье и успешный исход операции для западных союзников.

Значение высадки союзников в Нормандии для Второй мировой войны

"Союзники выиграли потому, что у них было преимущество в воздухе, преимущество на море, потому что они использовали эффект неожиданности и потому что они на протяжении месяцев готовились к этому дню", - говорит военный историк Либ. 25 августа 1944 года войска западных союзников освободили Париж. Вскоре после этого завершилась оккупация Франции. Но и после высадки союзников в Нормандии число жертв продолжало расти. Десятки тысяч солдат западной антигитлеровской коалиции - с одной стороны, и солдат вермахта - с другой, а также многочисленные жертвы среди мирного населения стали итогом операции в Нормандии. Вторая мировая война продолжалась еще 9 месяцев. Но события на втором Западном фронте, D-Day, приблизили капитуляцию нацистской Германии.

Ветераны на побережье Нормандии спустя 80 лет после операции Overlord Фото: Dylan Martinez/REUTERS

Памятные мероприятия в честь высадки западных союзников в Нормандии проводятся 6 июня уже много лет. На церемонию в честь очередной годовщины в Нормандию приглашают ветеранов и глав стран-союзниц. Представителей Германии долгое время на этих торжествах не было. Канцлер Германии Гельмут Коль (Helmut Kohl) в 1984 году, например, заявлял: "Когда другие празднуют победу в битве, в которой погибли десятки тысяч немцев, для канцлера Германии - это не повод для празднования".

Кто участвовал в памятных мероприятиях по D-Day

Канцлера Коля никто на памятные мероприятия в Нормандии, впрочем, и не приглашал. "Коль относился к тому поколению немцев, на которое война наложила очень сильный отпечаток, - говорит военный историк Либ. - Он был тесно связан с военным поколением. И для представителей этого поколения - в 80-е годы многие из них были еще живы - было немыслимо праздновать совместно с американскими, британскими, французскими солдатами".

Но со временем взгляды стали меняться, появился нарратив о том, что "высадка в Нормандии привела к концу нацистского режима и стала началом демократии в Германии". Первым канцлером ФРГ, который поехал на памятные мероприятия в Нормандию в 2004 году, стал Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder). Сегодня уже никто не ставит под вопрос участие Германии в памятных мероприятиях. В этом году в церемонии по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии примет участие нынешний канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

А вот участие России в торжественной церемонии в 2024 году стало поводом для дискуссий. При этом до определенного времени этот вопрос вообще ни у кого не возникал. D-Day положил начало "второму фронту" во Второй мировой войне, на открытии которого Иосиф Сталин настаивал с момента нападения гитлеровской Германии на СССР в 1941 году.

Церемония по случаю 70-летия высадки войск союзников в Нормандии Фото: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Чтобы отдать дань уважения за вклад, который внес в победу над нацистcкой Германией весь советский народ, французская сторона приглашала на 60-летний и 70-летний юбилеи по случаю высадки в Нормандии президента РФ Владимира Путина. В последний раз это произошло спустя несколько недель после аннексии Россией Крыма. "С начала 1990-х годов была эйфория, связанная с тем, что в мире больше не будет войн, что Россия, избрав демократический путь развития, будет придерживаться западной модели построения общества, - так поясняет историк Петер Либ приглашения Путина на мероприятия по случаю высадки союзников. - Но с 2022 года, после вторжения России в Украину, условия кардинальным образом изменились".

Тем нем менее Франция и в этом году сначала хотела пригласить представителей России - не самого Путина, а посла России в Париже - на церемонию в Нормандию. Однако это вызвало непонимание в Вашингтоне, Лондоне и Берлине. В конечном итоге во Франции отказались от идеи звать на торжества представителей РФ. Французская сторона пояснила, что для участия России, ведущей против Украины агрессивную войну, интенсивность которой в последние недели только возросла, "отсутствуют базовые предпосылки".

Зато на 80-летие по случаю высадки войск западных союзников в Нормандии во Францию приедет президент Украины Владимир Зеленский. В памятных мероприятиях он будет участвовать вместе с президентами Эмманюэлем Макроном, Джо Байденом, канцлером Олафом Шольцем и принцем Чарльзом, а также с другими высокопоставленными гостями и немногими оставшимися в живых участниками событий 80-тилетней давности.