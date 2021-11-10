Беларусь и ЕС

В 2016 году был частично ослаблен санкционный режим в отношении Минска, введенный Брюсселем из-за разгона акций протеста после президентских выборов 2010 года.
В связи с разгоном массовых акций протеста после президентских выборов в Беларуси 2010 года Евросоюз ввел санкции против Минска. Однако в 2016 году Брюссель частично ослабил санкционный режим в отношении Беларуси. В частности, санкции были сняты со 170 белорусских чиновников, в том числе с президента страны Александра Лукашенко и нескольких белорусских компаний. Причиной послаблений стали предоставление Минском переговорной площадки для урегулирования украинского кризиса, а также освобождение в августе 2015 года оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.
Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.