Беларусь и ЕС

В 2016 году был частично ослаблен санкционный режим в отношении Минска, введенный Брюсселем из-за разгона акций протеста после президентских выборов 2010 года.

В связи с разгоном массовых акций протеста после президентских выборов в Беларуси 2010 года Евросоюз ввел санкции против Минска. Однако в 2016 году Брюссель частично ослабил санкционный режим в отношении Беларуси. В частности, санкции были сняты со 170 белорусских чиновников, в том числе с президента страны Александра Лукашенко и нескольких белорусских компаний. Причиной послаблений стали предоставление Минском переговорной площадки для урегулирования украинского кризиса, а также освобождение в августе 2015 года оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.