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Беларусь и ЕС

В 2016 году был частично ослаблен санкционный режим в отношении Минска, введенный Брюсселем из-за разгона акций протеста после президентских выборов 2010 года.

В связи с разгоном массовых акций протеста после президентских выборов в Беларуси 2010 года Евросоюз ввел санкции против Минска. Однако в 2016 году Брюссель частично ослабил санкционный режим в отношении Беларуси. В частности, санкции были сняты со 170 белорусских чиновников, в том числе с президента страны Александра Лукашенко и нескольких белорусских компаний. Причиной послаблений стали предоставление Минском переговорной площадки для урегулирования украинского кризиса, а также освобождение в августе 2015 года оппозиционного политика, экс-кандидата в президенты Николая Статкевича.

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

В СДПГ предложили направить мигрантов из Беларуси в Украину 10.11.2021

Представитель фракции СДПГ в бундестаге считает, что с Киевом можно было бы договориться о временном приеме мигрантов до тех пор, пока идет рассмотрение их заявки о предоставлении убежища в ЕС.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.
Einige Migranten haben sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt und ruhen sich an einem Feuer aus. Mehrere Hundert Migranten haben sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне 09.11.2021

По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
A picture taken on November 9, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland and Belarus squared off on November 9 over thousands of migrants aiming to enter EU member Poland, with Warsaw saying the wave threatened the security of the entire bloc. Minsk warned against provocations on the border, where armed troops from both countries are deployed amid escalating tensions. Trapped between the rhetoric are thousands of people, many escaping war and poverty in the Middle East, trying to survive outdoors in squalid conditions as temperatures dip toward freezing. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Нобелевские лауреатки призвали ЕС к гуманности при решении миграционного кризиса 09.11.2021

Четыре нобелевские лауреатки призвали ЕС к гуманному обращению с мигрантами, стремящимися попасть в Евросоюз через Беларусь. Происходящее на границе они считают "примером современной версии жестокости".
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ЕС приостановил упрощенные визовые правила для белорусских чиновников 09.11.2021

Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении виз для белорусских чиновников. Обычные граждане Беларуси и дальше смогут получать шенгенскую визу проще и дешевле.
ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось 07.11.2021

До марта аэропорт белорусской столицы готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag. Это вдвое больше, чем позапрошлой зимой.
Migrants from Somalia sit in the forest as they cross the Belarusian-Polish border in Siemianowka, Poland October 25, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

СМИ: В Ираке закрывают почетные консульства Беларуси 07.11.2021

Причиной закрытия почетных консульств Беларуси в Багдаде и Эрбиле стал миграционный кризис на восточных границах ЕС, пишет онлайн-издание Zerkalo.io со ссылкой на почетного консула Беларуси в Эрбиле.

Лукашенко использует в своих целях расположение Беларуси как транспортного хаба (05.11.2021) 05.11.2021

Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.
09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Из-за мигрантов Литва начинает строительство стены на границе с Беларусью 04.11.2021

Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Белорусский маршрут: как мигранты из Ирака попадают через Минск в ЕС 02.11.2021

Путь, по которому нелегалов из Ирака и Сирии доставляют в Беларусь, а затем - в Польшу и Германию, полон рисков и опасностей. Расследование DW о сомнительной выдаче белорусских виз и аренде самолетов.
Migrants from Somalia sit in the forest as they cross the Belarusian-Polish border in Siemianowka, Poland October 25, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

На польско-белорусской границе обнаружено тело мертвого гражданина Ирака 02.11.2021

Обнаруженный на границе Польши и Беларуси мужчина стал уже десятым мигрантом, погибшим здесь за период с лета нынешнего года.
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