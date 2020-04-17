 Балтийские курорты в Германии готовятся к приезду туристов (фото) | Кадр дня | DW | 10.05.2020

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Кадр за кадром

Балтийские курорты в Германии готовятся к приезду туристов (фото)

Эти розовые очки ждут туристов на немецком курорте Цингст. Здешние отели должны вновь открыться 25 мая.

Цингст •

Цингст • Когда немцы смогут отправиться на итальянские, греческие и другие любимые пляжи в разных странах мира, сейчас сказать еще никто не может, но уже известна дата, когда они смогут вновь отдохнуть на морских курортах в Германии. 

Согласно планам властей Мекленбурга - Передней Померании, здешние отели и пансионы должны открыться для гостей из других регионов Германии 25 мая - конечно же, при условии соблюдения всех необходимых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Цингст

Эти фотографии сделаны на балтийском курорте Цингст в начале мая. Гигантские розовые очки "Sea Pink II" - работа швейцарского художника Марка Мозера (Marc Moser), установленная на здешнем арт-маршруте для фотографов и всех желающих хотя бы на пару минут посмотреть на жизнь в розовом цвете. 

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