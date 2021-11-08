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Альтернативная энергетика

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Альтернативная энергетика".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

26.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt den einst 162 Meter hohen Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, von dem mit Hilfe einer ferngesteuerten Spezialmaschine bereits rund 50 Meter abgetragen wurden. Schon seit 2004 läuft der Abriss des Meilers Mülheim-Kärlich - und er wird sich laut Planung noch fast zehn Jahre hinziehen. (Zu dpa: Landmarken verschwinden - AKW-Abriss in Mülheim-Kärlich und Biblis). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Министр охраны окружающей среды ФРГ раскритиковала АЭС 08.11.2021

Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.
ARCHIV - Die Anlandestelle der Ostsee-Erdgaspipeline der Firma Nord Stream, aufgenommen am 23.03.2012 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Stefan Sauer/dpa (zu dpa Röttgen: Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2 muss auf den Prüfstand am 18.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Два "Северных потока" - два символа принципиально разных эпох 08.11.2021

Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
ARCHIV - Viele Strommasten stehen an einem Umspannwerk nahe Kiew (Ukraine), aufgenommen am 11.06.2008. Auf der Halbinsel Krim sind in der Nacht zum Sonntag überall die Lichter ausgegangen. Knapp zwei Millionen Menschen waren ohne Stromversorgung, berichteten die russischen Agenturen am Sonntagmorgen. Nach ersten Berichten waren auf dem ukrainischen Festland mehrere Masten der Starkstromleitung gesprengt worden, über die die von Russland annektierte Halbinsel bisher mit Elektrizität versorgt wurde. Foto: Daniel Karmann/dpa (zu dpa 0035 vom 22.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Украине опасаются веерных отключений электроэнергии 05.11.2021

Работа большинства энергоблоков на тепловых электростанциях Украины остановлена из-за недостатка угля, сообщил депутат Верховной рады Иван Крулько. По его словам, возникла угроза веерных отключений.
Luftaufnahme EON-Kraftwerk Irsching an der Donau, Vohburg, Bayern, Deutschland, Europa ibxski04053559.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Verˆffentlichung!

Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
6668433 08.10.2021 Wind turbines of the Adygea wind farm are seen in the area of the Kelemetov farm, in the Republic of Adygea, Russia. Vitaly Timkiv / Sputnik

Путь к декарбонизации. Как России достичь углеродной нейтральности 04.11.2021

Россия осторожно разворачивается в сторону низкоуглеродного развития своей экономики. Ближайшее десятилетие может стать для нее эпохой турбулентности, предупреждают эксперты.
16.11.2016 FILE PHOTO - General view of the construction site of the third-generation European Pressurised Water nuclear reactor (EPR) in Flamanville, France, November 16, 2016. REUTERS/Benoit Tessier/File photo

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы 27.10.2021

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?

OMSK, RUSSIA - AUGUST 2, 2021: A view of a solar power plant of the Gazpromneft-Omsk Refinery, a subsidiary of the Gazprom Neft Russian oil producer. Gavriil Grigorov/TASS

Электроэнергетика России в будущем: ветер и солнце вместо газа и атома? 22.10.2021

РФ могла бы полностью перейти на возобновляемые источники энергии к 2050 году, утверждает исследование, подготовленное в рамках германо-российского научного проекта.

Ein Windpark in Brandenburg. (Luftaufnahme mit einer Drohne). (zu dpa: «Stilllegungen von mehr als 400 Windkraftanlagen angekündigt») +++ dpa-Bildfunk +++

С начала 2021 года ветрогенераторы в ФРГ были загружены лишь на 20 процентов 21.10.2021

К 2030 году доля энергии из возобновляемых источников в Германии должна достигнуть 65 процентов. При этом примерно три четверти дополнительных объемов электроэнергии, должны быть выработаны ветряками.
20.09.21 *** Sonnenblumen blühen in der Nähe vom Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine. Klimaschutz und Kohleausstieg sind zentrale Themen im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. (zu dpa-Korr: Klima, Pflege und Schulden - Welche Aufgaben erbt die neue Regierung? Vom 20.09.2021)

Cценарии неизбежной декарбонизации: Россия на пути к зеленой экономике 20.10.2021

Как могла бы выглядеть экологическая модернизация РФ? В рамках германо-российского проекта эксперты представили три первых исследования о реформировании энергетики и развитии ВИЭ.

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21) 14.10.2021

За два с половиной месяца нелегально через Беларусь в Германию проникли почти 4,5 тысячи мигрантов. В основном из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Беженцы прибыли в Европу по приглашению Белоруси и были буквально вытолкнуты в сторону ЕС. Эксклюзивные съемки корреспондента DW - о происходящем сейчас на границе между Польшей и Беларусью.

Mai 2019 Wasserstoff kann man tanken wie Diesel und Benzin

Украинский водород для Европы: видение будущего или мыльный пузырь? 03.10.2021

Операторы украинских газопроводов, которые вскоре могут потерять транзит российского газа, вынашивают планы транспортировать водород. Каковы шансы Украины стать крупным экспортером "зеленого" топлива?
30.10.2019 ODESA REGION, UKRAINE - OCTOBER 30, 2019 - A wind farm is situated among the agricultural fields in Odesa Region, southern Ukraine. |

"Зеленая" энергетика в Украине: немцы советуют торопиться 07.09.2021

Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.

FILE-In this file photo taken on Tuesday, April 23, 2019, Kazakhstan's interim President Kassym-Jomart Tokayev attends the Nur Otan party congress in Nur-Sultan, the capital city of Kazakhstan. For the first time in nearly three decades of independence, Kazakhstan is holding a presidential election without Nursultan Nazarbayev on the ballot, but the longtime leader of the oil-rich Central Asian country casts a long shadow on the vote. (AP Photo, File) |

Власти Казахстана допускают строительство АЭС в республике 03.09.2021

"Казахстану нужна атомная станция", - заявил президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Восточного экономического форума. Президент РФ Владимир Путин в 2019 году предлагал соседям возвести АЭС по российским технологиям.
Mai 2021, Büren bei Paderborn in Deutschland, Fabian Karthaus ist Pionier in Deutschland. Er gehört zu den ersten, die unter einem Solardach Himbeeren und Heidelbeeren kultiviert auf 0,4 Hektar. Die Beerenernte ist sehr gut und zugleich erzeugt er so viel Strom wie 160 Haushalte verbrauchen.

Солнечная энергетика для малины. Как это работает? 02.09.2021

Солнечные панели помогают фермерам повысить урожай. Показываем, как именно это происходит.
Hausschaf (Ovis ammon f. aries), Sonnenkollektoren und Schafe auf einer Wiese, Deutschland, Bayern | domestic sheep (Ovis ammon f. aries), Solar Panels with sheep in Field, Germany, Bavaria | Verwendung weltweit

Солнечная энергетика в сельском хозяйстве 02.09.2021

Зачем фермеры устанавливают солнечные панели на своих полях?

Khmelnitskiy Nuclear Power Plant, unit one and two Deutsch: Kernkraftwerks Chmelnyzkyj, Block eins und zwei Date 14 May 2010 Source Panoramio Author alexndm

Компания из США построит энергоблоки Хмельницкой АЭС 31.08.2021

Украинский "Энергоатом" и корпорация Westinghouse подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков Хмельницкой АЭС на сумму до 30 миллиардов долларов.
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