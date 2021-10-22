Алесь Беляцкий - известный белорусский правозащитник, руководитель правозащитного центра "Весна", вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH).

Алесь Беляцкий - один из наиболее видных белорусских правозащитников, основатель и глава правозащитного центра "Весна", вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH). В августе 2011 года он был арестован и приговорен по обвинению в сокрытии доходов в особо крупном размере к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Страны ЕС, США и международные правозащитные организации признали приговор политически мотивированным, а Беляцкого - политзаключенным. Правозащитник вышел из заключения по амнистии в июне 2014 года.