Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Алесь Беляцкий

Алесь Беляцкий - известный белорусский правозащитник, руководитель правозащитного центра "Весна", вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH).

Алесь Беляцкий - один из наиболее видных белорусских правозащитников, основатель и глава правозащитного центра "Весна", вице-президент Международной федерации прав человека (FIDH). В августе 2011 года он был арестован и приговорен по обвинению в сокрытии доходов в особо крупном размере к 4,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Страны ЕС, США и международные правозащитные организации признали приговор политически мотивированным, а Беляцкого - политзаключенным. Правозащитник вышел из заключения по амнистии в июне 2014 года.

ARCHIV - Der prominente weißrussische Menschenrechtler Ales Beljazki während seiner Gerichtsverhandlung in Minsk (Archivfoto vom 02.11.2011). Beljazki soll nach dem Willen der autoritären Justiz des Landes wegen angeblicher Steuerhinterziehung fünf Jahre ins Straflager. In dem nach internationaler Einschätzung politisch motivierten Prozess in Minsk forderte Staatsanwalt Wladimir Sajkowski am Mittwoch 23.11.2011 die Verurteilung des Leiters der Hilfsorganisation Wesna. EPA/TATYANA ZENKOVICH +++(c) dpa - Bildfunk+++

100 дней ареста. О чем пишет Алесь Беляцкий из тюрьмы? 22.10.2021

Коллеги главы правозащитного центра "Весна", политзаключенного Алеся Беляцкого очень редко получают от него письма. DW рассказывает, о чем правозащитник пишет из СИЗО на улице Володарского.
Ales Bialiatski is a human rights activist in Belarus, leading an almost 30-year campaign for democracy and freedom. In 1996, he founded the Minsk-based Human Rights Centre “Viasna” to provide support for political prisoners. It has since become the country’s leading non-governmental organisation contributing to the development of the civil society in Belarus through documenting human rights abuses and monitoring elections.

Белорусские правозащитники удостоены немецкой премии 26.07.2021

Правозащитный центр "Весна" награжден поощрительной премией имени Марион Дёнхофф. Основной лауреат премии - немецкий юрист Герхарт Баум.
15.11.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - NOVEMBER 15, 2020: Officers of an OMON special police unit detain a participant in the March of the Brave protest event in the city centre. The August 9 presidential election earned Alexander Lukashenko his sixth consecutive term and sparked mass protests in Minsk and across other Belarusian cities. Stringer/TASS Foto: Stringer/TASS/dpa |

В Беларуси ликвидируют более десятка НКО 23.07.2021

По данным Единого реестра юрлиц Беларуси, сейчас "в процессе ликвидации" в стране находятся 12 некоммерческих организаций.
epa03013553 A Belarussian human rights activist Ales Bialiatski (also transliterated as Alex Belyatsky) waves from a cage in a court room during a court session in Minsk, Belarus, 24 November 2011. Ales Bialiatski is a leader of Viasna, a human rights group based in Minsk. He was arrested on 04 August 2011 and charged with tax evasion, after Polish and Lithuanian prosecutors gave Belorussian police information about Vesna's bank accounts in their countries. The court in Minsk on 24 November convicted him and gave him a four and a half year sentence in a maximum security jail. EPA/TATYANA ZENKOVICH

"Весна" под арестом. Новые репрессии против белорусских правозащитников 16.07.2021

Правозащитный центр "Весна" не первый раз за свою историю становится объектом преследования со стороны властей. Несмотря на давление, гражданские активисты намерены продолжать свою деятельность.
Ales Bialiatski is a human rights activist in Belarus, leading an almost 30-year campaign for democracy and freedom. In 1996, he founded the Minsk-based Human Rights Centre “Viasna” to provide support for political prisoners. It has since become the country’s leading non-governmental organisation contributing to the development of the civil society in Belarus through documenting human rights abuses and monitoring elections.

В Беларуси задержали правозащитника Алеся Беляцкого 15.07.2021

Главу правозащитного центра "Весна" задержали в рамках уголовного дела, детали которого пока неизвестны. В Беларуси прошли массовые обыски. В Госдепе США осудили действия белорусских властей.
27.03.2021 Police patrol a street to prevent an opposition action to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Saturday, March 27, 2021. Belarusian opposition has urged people to protest against repressions in the country and Lukashenko's regime. (BelaPan via AP)

Суды, проверки, ликвидации. Как прессуют НКО в Беларуси 12.07.2021

Минский режим оказывает беспрецедентное давление на организации белорусского гражданского общества. Эксперты считают, что власти видят в НКО угрозу для их контроля над ситуацией в стране.

Die undatierte Aufnahme zeigt den belarussischen oppositionellen Blogger Roman Protassewitsch Roman Protassewitsch. In einer beispiellosen Aktion hatte der autoritär regierende Staatschef Lukaschenko angeordnet, eine Ryanair-Maschine zur Landung in der Hauptstadt Minsk zu zwingen. An Bord war der Blogger Protassewitsch, der umgehend verhaftet wurde. (bestmögliche Qualität) +++ dpa-Bildfunk +++

НКО в Беларуси осудили показ интервью с арестованным Протасевичем 03.06.2021

Белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал кадры "признательных показаний" экс-главреда Nexta. Все заявления Протасевич сделал под давлением, заявил правозащитный центр "Весна".
An arrested Belarus opposition supporter waves from behind a barred window of a detention center in Minsk Sunday, 26 March 2006. Hundreds of Belarusian opposition activists are still in jail on Sunday, one day after mass crackdowns by the government. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Как белорусские власти пытаются закрыть рот правозащитникам 06.05.2021

Массовые нарушения прав человека в Беларуси и постоянное давление властей на тех, кто с этим борется, сильно затрудняет работу правозащитных организаций в стране. Но они не думают сдаваться.
Der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Beljazki steht im Büro. Beljazki leitet seit fast 30 Jahren eine Kampagne für Demokratie und Freiheit. 1996 gründete er das in Minsk ansässige Menschenrechtszentrum «Viasna», um politische Gefangene zu unterstützen. Die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm vergibt den Alternativen Nobelpreis. Damit ehrt die Stiftung alljährlich im Vorfeld der eigentlichen Nobelpreis-Bekanntgaben Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße für Menschenrechte, Umwelt und Frieden einsetzen. +++ dpa-Bildfunk +++

Допрос Беляцкого перенесли из-за требования вести его на белорусском языке 07.04.2021

Алесь Беляцкий проходит свидетелем по делу о "подготовке лиц для участия в противоправных действиях". Правозащитник уверен, что уровень репрессий в Беларуси зашкаливает.

Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает 23.03.2021

Правозащитник Беляцкий сравнил уровень репрессий в современной Беларуси со временами Сталина. Сейчас, по его словам, даже больше политически мотивированных дел в суде.
Police officers wearing protective face masks detain a protester during a rally in Minsk, Belarus, Friday June 19, 2020. The President of Belarus said Friday that his government thwarted a foreign-inspired plot to destabilize the ex-Soviet nation before the August presidential election in which he is seeking a sixth term. (AP Photo) |

Алесь Беляцкий: Таких репрессий в Беларуси не было со времен Сталина 21.03.2021

Алесь Беляцкий, руководитель минского правозащитного центра "Весна", заявил DW, что уровень репрессий в Беларуси зашкаливает, и объяснил, как Запад может помочь белорусским политзаключенным.
HANDOUT - 15.02.2019, Russland, Sotschi: Diese vom Kreml zur Verfügung gestellte Foto zeigt Alexander Lukaschenko (M), Präsident von Weißrussland, bei einem Eishockeyspiel mit dem russischen Präsidenten Putin in der Schaiba-Eisarena. Lukaschenko ist für einen dreitägigen Arbeitsbesuch in Sotschi. Foto: -/Kremlin/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Правозащитник о Лукашенко и ЧМ по хоккею: Диктатора лишили любимой игрушки 20.01.2021

Почему было важно отменить ЧМ по хоккею в Беларуси, и как относятся на родине к не лояльным режиму спортсменам, рассказал в интервью DW лауреат альтернативной Нобелевской премии Алесь Беляцкий.
Belarus' opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya holds a picture of Belarusian politician Mikalai Statkevich while delivering a speech as she receives the Sakharov Prize, European Union's annual human rights award, at the EU Parliament in Brussels, Belgium December 16, 2020. John Thys/Pool via REUTERS

Премия Сахарова для оппозиции Беларуси вручена Светлане Тихановской 16.12.2020

Помимо Тихановской, в группу белорусской оппозиции, отмеченной премией Сахарова, входят Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Вероника Цепкало, Алесь Беляцкий и Степан Путило.
30.07.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - JULY 30, 2020: The wife of former presidential candidate Valery Tsepkalo, Veronika Tsepkalo, presidential candidate Svetlana Tikhanovskaya and Maria Kolesnikova (L-R), a representative of Viktor Babariko's campaign office, take part in a campaign rally supporting presidential candidate Svetlana Tikhanovskaya. Nataliya Fedosenko/TASS Foto: Nataliya Fedosenko/TASS/dpa |

Премия Сахарова: как в Европарламенте принимали белорусскую оппозицию 15.12.2020

Евродепутаты пообщались с белорусскими оппозиционерами, ставшими лауреатами премии Сахарова за 2020 год. Что рассказывали гости в Брюсселе и как их принимали, - в репортаже DW.
Ales Bialiatski is a human rights activist in Belarus, leading an almost 30-year campaign for democracy and freedom. In 1996, he founded the Minsk-based Human Rights Centre “Viasna” to provide support for political prisoners. It has since become the country’s leading non-governmental organisation contributing to the development of the civil society in Belarus through documenting human rights abuses and monitoring elections.

Правозащитнику Алесю Беляцкому вручена альтернативная "нобелевка" 03.12.2020

Белорусский правозащитный центр "Весна" и ее глава Алесь Беляцкий удостоены шведской премии "За правильный образ жизни". В этом году ее вручали виртуально из-за пандемии коронавируса.
16.11.2020, Belarus, Minsk: Belarussische oppositionelle Senioren zeigen ein Zeichen für Frieden und tragen Mund-Nasen-Bedeckungen bei einem Protest oppositioneller Senioren gegen die offiziellen Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl. Trotz des besonders brutalen Vorgehens der Sicherheitskräfte am Wochenende haben sich in Belarus auch am heutigen Montag wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen getraut. Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Алесь Беляцкий: ЕС не имеет права молчать и ничего не делать 03.12.2020

Вечером 3 декабря в Стокгольме состоялась церемония вручения альтернативной "нобелевки". Ее лауреат, известный белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, дал учредителям премии интервью.

Показать еще