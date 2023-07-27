Нобелиаты из России, Украины и Беларуси назвали общую цель

Лауреаты Нобелевской премии мира из трех стран, вовлеченных в войну в Украине, с одной сцены вспоминали СССР, цитировали Гомера Симпсона и обращались к США. Подробности - в репортаже DW.

Представители трех правозащитных организаций - ликвидированного в РФ "Мемориала", украинского "Центра гражданских свобод" и белорусского центра "Весна" - оказались на одной сцене впервые после вручения этим трем НКО Нобелевской премии мира 2022 года.

В среду, 26 июля, в Вашингтоне на мероприятии Фонда Карнеги председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчуки правозащитник Константин Стародубец из центра "Весна" говорили преимущественно каждый о своей стране, но в конце концов приходили к одним и тем же выводам. Подробности - в репортаже DW.

РФ, Украина и РБ в одном заголовке - глазами украинцев

Уже само участие в дискуссии представителей трех стран, так или иначе вовлеченных в продолжающуюся войну, - событие нетривиальное. Как это воспринимают в Украине - жертве агрессии России, поддерживаемой Беларусью, - вопрос, который должен был прозвучать в такой ситуации. Озвучила его американская ведущая молдавского происхождения Бианна Голодрыга с CNN, которая модерировала конференцию.

Александра Матвийчук Фото: Amanda Andrade-Rhoades/AP Photo/picture alliance

"Когда украинцы видят в одном заголовке вместе Россию, Украину и Беларусь, это сразу отсылает нас к советским временам и мифу о сестринских нациях, что было огромной ложью. Только одна нация, один язык и одна культура доминировали. А сейчас, когда мы в состоянии войны, а Россия и Беларусь - страны-агрессоры, воспринимать эту ложь особенно болезненно", - объяснила Александра Матвийчук. В то же время сама украинская правозащитница в связи с получением "нобелевки" вместе с коллегами из РФ и РБ предпочитает другую параллель - с движением диссидентов в СССР, которые совместно боролись против "общего зла".

"История повторяется. Я годами работаю вместе с российскими и белорусскими правозащитниками - еще до начала войны в 2014 году (Матвийчук подчеркивает, что война началась не в 2022 году, а раньше - с аннексии РФ Крыма и боевых действий в Донбассе. - Ред.) и даже более интенсивно с тех пор. Они всегда отвечают на мои просьбы помощью", - подчеркнула Матвийчук. В то же время она посетовала, что таких людей в России, как ее знакомые правозащитники, меньшинство.

Александр Черкасов допустил, что многие россияне, которые не согласны с действиями властей, просто чувствуют себя одинокими "против асфальтового катка". Однако в интервью корреспонденту DW после конференции он предостерег, что чем дольше идет война, тем больше может стать в РФ сторонников Владимира Путина: "Единственная устойчивая лояльность рождается из сопричастности. Чем больше россиян примут участие в войне, тем больше реальная база поддержки действующего режима, для которого война - главный смысл".

"Цепь безнаказанности" на примере Стрелкова

Слова Александры Матвийчук о "диссидентском" единстве правозащитников находили подтверждение на глазах у публики. Чем больше говорили спикеры, тем больше отходила на второй план их национальная принадлежность, уступая их единому статусу борцов за права человека. По разному начиная свои речи, они то и дело приходили к одинаковым заключениям. Одним из их центральных посылов стал призыв к правосудию.

"Именно безнаказанность сделала возможными новые преступления. Главное сейчас - разрушить эту цепь безнаказанности", - заявил Александр Черкасов. Он привел пример Игоря Гиркина, известного под псевдонимом Стрелков, который был одним из лидеров самопровозглашенной "ДНР" в 2014 году. "Игорь Стрелков, начавший войну на востоке Украины и признанный ответственным за сбитый малайзийский "Боинг", начинал свой путь раньше - в Чечне. В начале нулевых он был одним одним из руководителей российских "эскадронов смерти" - системы насильственных исчезновений в Чечне. Он не был наказан за те преступления, и это позволило ему продолжать", - сообщил российский правозащитник.

"Особая ответственность" за создание "системы международного правосудия, которая позволила бы судить за преступления агрессии" лежит, по мнению Черкасова, на Соединенных Штатах. В ответ на соображения о том, что это может помешать переговорам с Россией и достижению мира, представитель "Мемориала" неожиданно вспомнил слова "великого современного американского философа". "Это Гомер Симпсон (персонаж комедийного мультсериала "Симпсоны". - Ред.), который говорил: "Но ведь попытка - это первый шаг к провалу". Я надеюсь, что международное сообщество не последует учению этого философа", - заключил российский правозащитник, очевидно, желая разрядить обстановку при обсуждении тяжелой темы.

В свою очередь, Александра Матвийчук рассказала, что ее "Центр гражданских свобод" зафиксировал уже более 45 тысяч эпизодов военных преступлений, совершенных российскими военными: "Мы документируем их ради правосудия. Чтобы Путин и все россияне, собственноручно совершившие эти преступления, были привлечены к ответственности".

Украинская правозащитница призвала создать спецтрибунал для суда над российским руководством: "Мы должны сломать круговорот безнаказанности. Необходимо создать спецтрибунал, чтобы привлечь к ответственности Путина, Лукашенко, а также первых лиц российского руководства и высокопоставленных военных РФ".

"Люди - не цифры": возвращение имен в прямом эфире

Правозащитники трех стран в унисон подчеркивали: истории военных преступлений и нарушений прав человека - это не бездушные цифры, а трагедии людей.

"Возвращение имен, лиц, людей, которых пытались обречь на небытие - это наша основная работа", - отметил Черкасов. По соседству с ним сидел на сцене Константин Стародубец - в футболке с изображением руководителя центра "Весна" Алеся Беляцкого, которого белорусские власти хотели обречь на небытие, приговорив к 10 годам колонии.

Алесь Беляцкий за решеткой в зале суда Фото: Vitaly Pivovarchik/BELTA/AFP/Getty Images

"Уже почти три года как в Беларуси ежедневно продолжаются репрессии: каждый день - аресты, суды, неподобающее обращение в участках милиции, пытки в тюрьмах. В обществе царит атмосфера террора", - сказал Константин Стародубец, представлявший нобелевского лауреата Беляцкого. Стародубец убежден, что никаких контактов с Лукашенко не должно быть, пока не будут выполнены три условия: "прекращение репрессий, освобождение политзаключенных и завершение поддержки российской агрессии против Украины".

Александра Матвийчук рассказала историю 14-летней Софии из Мариуполя. Во время российской бомбардировки девочка откапывала из-под завалов свою мать. "Маленький братик Софии умер мгновенно, через несколько часов скончалась и ее мать. Этой историей я хочу сказать: люди - это не цифры. Мы должны вернуть им их имена, и только правосудие способно сделать это".

"Давайте поможем Украине победить поскорее"

Ключевым тезисом выступавших в этот вечер стала идея победы Украины, от которой зависят перспективы всех трех стран. "Будущее Беларуси в значительной степени зависит от происходящего в Украине. Мы верим, что остановить российский агрессивный империализм можно остановить только, помогая Украине победить. Это также сделает свободной Беларусь и способствует решению множества важных проблем, в частности, приведет к освобождению Алеся Беляцкого", - подчеркнул Стародубец.

Черкасов признал, что российские правозащитники "провалили миссию не допустить повторения преступлений, совершенных в 20 веке тоталитарными режимами". Но теперь главное, на чем концентрируются представитель "Мемориала" и его коллеги, - это "все, что связано с войной в Украине". Он привел в пример помощь украинцам, перемещенным в Россию, в выезде в Европу. Помощь населению Украины и самой соседней стране - общая цель российских правозащитников, отметил Черкасов, назвав это "по-настоящему патриотической позицией". Он подытожил: "Самое важное для всех нас - это демонтаж путинского режима. Поэтому главная общая цель российской оппозиции - это победа Украины. Без этого невозможно решение предыдущей задачи".

"Почему мои коллеги говорят, что успех Украины проложит путь к демократическому будущему России и Беларуси? Потому что это поможет большинству россиян отрефлексировать по поводу их империалистской культуры. Они должны потерпеть поражение и понять, что в 21 веке ненормально нападать на соседнюю страну и убивать людей, отказывать в их идентичности. Им нужно найти другую основу для славы России", - сказала Матвийчук.

Она вспомнила, что после начала вторжения РФ страны Запада помогали Киеву с посылом: "Давайте поможем Украине не проиграть". "Пришло время изменить этот нарратив на: "Давайте поможем Украине победить поскорее". Различие - в видах оружия, жесткости санкций и скорости принятия решений". Она призвала не бояться мысли о том, что победа Украины означает поражение РФ. "Россия проиграет, это неизбежно, так что лучше быть подготовленными к такой ситуации и помочь Украине поскорее победить", - констатировала правозащитница.

Матвийчук добавила, что все ранее сказанное было ее позицией как правозащитницы. Как обычный человек она хотела бы не только документировать военные преступления, а поскорее их остановить. "Возможно, странно слышать это от правозащитников и лауреатов Нобелевской премии мира, но я выскажусь очень прямо: нам нужно оружие. Чтобы защитить нашу страну, наших людей и наш демократический выбор", - подытожила глава "Центра гражданских свобод".

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