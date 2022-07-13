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Елена Доронина
50 мин. назад
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Топ-тема

Оппозиционный политик, бывший муниципальный депутат Красносельского района Илья Яшин

Илья Яшин приговорен к восьми с половиной годам колонии

Политика6 ч. назад
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Другие публикации DW

Логотип телеканала "Дождь" в его офисе

Евродепутат: "Дождь" всегда был настроен критически к войне

Евродепутат: "Дождь" всегда был настроен критически к войне

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Карикатура - "российский президент Владимир Путин" держит над собой расправленный зонт с надписью "Латвия", по зонту сверху бьет розовой дождь в виде логотипа телекомпании "Дождь".

Лишение "Дождя" лицензии на вещание - подарок Путину

Лишение "Дождя" лицензии на вещание - подарок Путину

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Армия и подарки от России: эксперт о бюджете Беларуси-2023

Армия и подарки от России: эксперт о бюджете Беларуси-2023

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Снимок со спутника аэродрома в Энгельсе в Саратове после взрыва

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Эксперт: Удары по российским аэродромам - сигнал РФ и Западу

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Жизнь нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в фотографиях

Жизнь нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в фотографиях

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Головной завод BASF в Людвигсхафене

Как химический гигант BASF справляется с газовым кризисом?

Как химический гигант BASF справляется с газовым кризисом?

Экономика и бизнес15 ч. назад
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