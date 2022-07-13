Жизнь нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в фотографиях

В июле 2021 года Алеся Беляцкого вновь арестовали и позже предъявили обвинение. На этот раз - по типичной для участников протестов в Беларуси статье - 342-й УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Находясь в минском СИЗО, правозащитник узнал о присуждении ему Нобелевской премии мира. Дата суда по его делу пока неизвестна.