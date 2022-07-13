Жизнь нобелевского лауреата Алеся Беляцкого в фотографиях
Один из лауреатов Нобелевской премии мира за 2022 год правозащитник Алесь Беляцкий узнал о присуждении ему награды, находясь за решеткой. В минском СИЗО он с июля 2021-го. DW - о важных этапах биографии Беляцкого.
Студент Беляцкий
Август 1981 года, студент Алесь Беляцкий - в стройотряде на Псковщине. "Ездил в Ленинградскую область навестить дружка, которого забрили в армию. Итак: нам по 19, Алесь Беляцкий и Сяржук Сыс", - подписал он это фото.
Знакомство с будущей женой
В 1981 году, будучи студентом, Алесь Беляцкий познакомился с будущей женой - Натальей Пинчук. Они поженились в 1987-м, у пары есть сын Адам.
Бас-гитарист в студенческой группе
Гомель, 1983 год, студенческая группа "Баскі", расшифровывается по первым буками фамилий участников: Бяляцкі, Акулін, Скачынскі, Кавалёў. Алесь Беляцкий (на фото первый слева) играл на бас-гитаре. Песни, конечно же, были на белорусском языке.
"Фота з кругленькай Пагоняй на сьвітцы"
1987 год, фото на паспорт. На свитере - значок с национальным белорусским символом - вызов по тем временам. "Фота з кругленькай Пагоняй на сьвітцы. Тут яна зроблена з пластмасы, а былі яшчэ такія ж бронзавая і срэбная Пагоні", - подписал снимок Алесь Беляцкий.
Директор музея Максима Богдановича
Начало декабря 1991 года, несколько дней до развала СССР. Открывается Литературный музей Максима Богдановича в Минске. На фото в центре - Алесь Беляцкий, избранный директором музея.
Общественный деятель
Минск, празднование 80-летия БНР, 1998 год. У микрофона - Алесь Беляцкий, на тот момент уже почти два года - глава правозащитного центра "Весна". На сцене также (третий слева) Станислав Шушкевич, экс-председатель Верховного Совета Беларуси, на тот момент уже оппозиционный политик, глава Белорусской социал-демократической Громады.
Правозащитник
Март 2002 года. Алина и Валентин Стефановичи, Алесь Беляцкий, Владимир Лабкович, Юрий Новиков и Юрий Чаусов на "Дне Воли" в Минске. Акция была разогнана силовиками, около сотни ее участников и журналистов были задержаны.
Закрытие центра "Весна"
28 октября 2003 года Верховный суд Беларуси ликвидировал правозащитный центр "Весна", который возглавлял Алесь Беляцкий. В знак несогласия с решением суда "весновцы", в том числе и Беляцкий (в белой куртке) сели на пол в зале суда и начали скандировать "Позор!". Милиционеры скрутили правозащитников, доставили в РОВД и составили протоколы за неповиновение милиции.
Политзаключенный
В 2011 году Алеся Беляцкого осудили за уклонение от уплаты налогов на 4,5 года колонии. Международные правозащитные организации признали его политзаключенным, за освобождение Беляцкого выступали ЕС и США. На фото - июнь 2014 года, Алесь Беляцкий вышел из колонии по амнистии и приехал в Минск. На вокзале его встречает жена Наталья Пинчук.
Два нобелевских лауреата
Июнь 2017 года. Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и будущий лауреат Нобелевской премиии мира Алесь Беляцкий в Европарламенте в Брюсселе.
Член Коорднационного совета
Во время протестов в Беларуси после президентских выборов августа 2020 года Алесь Беляцкий вошел в Координационный совет оппозиции, о создании которого объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. На фото - декабрь 2020 года. Беляцкий и уже покинувшая Беларусь Тихановская в Европарламенте в Брюсселе.
Лауреат альтернативной нобелевки
2020 год, правозащитный центр "Весна" и Алесь Беляцкий получиают премию "За правильный образ жизни" фонда Right Livelihood Award Foundation, которую называют альтернативной Нобелевской премией. "Печальная радость… Пока власти вытирают ноги о права граждан, нам не будет покоя и радости", - написал тогда Беляцкий.
Второй арест и уголовное дело
В июле 2021 года Алеся Беляцкого вновь арестовали и позже предъявили обвинение. На этот раз - по типичной для участников протестов в Беларуси статье - 342-й УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Находясь в минском СИЗО, правозащитник узнал о присуждении ему Нобелевской премии мира. Дата суда по его делу пока неизвестна.