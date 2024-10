Polícia sul-africana deteve 19 mineiros moçambicanos ilegais

A polícia sul-africana (SAPS) deteve 19 moçambicanos indocumentados por mineração ilegal na província sul-africana de Mpumalanga, que faz fronteira com Moçambique. A informação é avançada pelo porta-voz do comando, Magonseni Nkosi, que diz que os suspeitos, com idades entre os 18 e 33 anos, foram detidos na madrugada de terça-feira em New Town, na cidade de Pilgrim's Rest.

De acordo com o comando provincial da polícia de Mpumalanga, os 19 suspeitos compareceram na quarta-feira desta semana em tribunal e encontram-se detidos sob custódia para uma segunda comparência em tribunal agendada para datas diferentes, de 18 a 28 de outubro de 2024. O porta-voz explicou que a razão do adiamento tem a ver com a falta de espaço na sala de tribunal.

Questionado pela Lusa, Magonseni Nkosi salientou que a mineração ilegal "é um motivo de preocupação nacional" e que "esta operação Vala Umgodi” decorre em sete das nove províncias do país. "É um problema sério”, qualificou o agente policial sul-africano.

Ameaça à subsistência das populações

Mpumalanga é uma das províncias afetadas por causa das antigas minas de ouro e de carvão. Por isso, Nkosi acrescentou ser "uma situação problemática".

Polícia sul-africana continua a agir contra a mineração ilegal nas zonas fronteiriças Foto: Stringer/AFP/Getty Images

Em setembro deste ano, o exército sul-africano deteve vários mineiros ilegais, entre os quais moçambicanos, zimbabueanos e do Lesoto, na pequena cidade mineira museu de Pilgrim's Rest, classificada como património nacional.

Num outro incidente, a polícia de Mpumalanga deteve quatro imigrantes ilegais moçambicanos, com idades entres os 17 e os 39 anos, por alegada mineração ilegal na região de Sabie.

Pilgrim's Rest, situada a cerca de 400 quilómetros a nordeste de Joanesburgo junto ao Parque Nacional Kruger – considerada uma das maiores reservas mundiais de vida animal selvagem –, foi um dos primeiros campos de ouro descobertos no antigo Transvaal, em 1873, na África do Sul.

De acordo com as autoridades locais sul-africanas, a exploração mineira ilegal dos 'zama-zamas' em Pilgrim's Rest ameaça a subsistência das populações locais, uma vez que os residentes dependem do turismo.