Migrantes no leste da Alemanha: O medo da extrema-direita

Na República Federal da Alemanha sempre houve partidos da direita e extrema-direita. Mas pensava-se que o país tinha aprendido a sua lição com a catástrofe da Segunda Guerra Mundial e o horror do Holocausto. O perigo de ver algum partido da extrema-direita fazer grandes avanços políticos parecia inexistente.

Recentemente, no entanto, o partido da direita Alternativa para a Alemanha, AfD, somou algumas vitórias políticas que fazem muita gente questionar se as certezas passadas ainda se aplicam.

Para os migrantes no leste da Alemanha, o desenvolvimento é ainda mais preocupante. A AfD não disfarça as suas tendências xenófobas e racistas, legitimando-as aos olhos de muitos cidadãos, que se sentem encorajados a seguir o exemplo.

Elisa Calzolari, diretora da MigraNetz no estado federado da Turíngia, uma associação que reúne mais de 50 organizações não-governamentais de defesa dos interesses dos imigrantes, diz que as reações aos avanços do partido vão do choque ao terror. Tanto mais que começam a sentir uma antagonização mais aberta por parte dos alemães.

"Perguntam-me: Porque é que estas pessoas não nos querem? Porque é que esta raiva é agora dirigida principalmente contra nós, pessoas com biografias de migração que trazem consigo uma grande variedade de recursos e capacidades?"

Manifestação na Turíngia da AfD Foto: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Falta de representação política, económica e administrativa

Calzoari aponta como uma razão para o desinteresse geral pela situação dos imigrantes a sua falta de representação na política, economia e sociedade em geral no leste da Alemanha. "Por exemplo, só temos um deputado na Turíngia com uma biografia de migração, que também é originário do Ocidente". Sem visibilidade não há como participar numa sociedade. "Nas grandes empresas e nas estruturas administrativas quase não há pessoas de origem imigrante".

Muitos migrantes sentem que não são bem-vindos na Turíngia e optam por mudar-se para outros lados da Alemanha, dificultando ainda mais a defesa dos interesses dos que ficam. Elisa Calzolari diz que há zonas rurais inteiras que estão a desaparecer completamente, porque as pessoas preferem ir para as grandes cidades, como Erfurt ou Jena, ou diretamente para o ocidente do país, onde são mais bem aceites e menos discriminadas.

"Muitos não aguentam mais o racismo quotidiano, as microagressões a que são constantemente sujeitos. Por exemplo, os olhares de revés, os comentários depreciativos", explica.

Elisa Calzolari Foto: Privat

"Parte dos alemães partilha posições racistas"

Kira Ayyadi conhece por experiência própria estas situações de racismo quotidiano e os insultos anti-muçulmanos, na rua, no supermercado e nos transportes públicos. Ayyadi trabalha para a Fundação Amadeu António, que há 25 anos luta contra o racismo, o extremismo de direita e o antissemitismo na Alemanha. Diz que a chocou a ascensão do AfD no leste do país, mas que não a surpreendeu.

"Há anos que recebemos pedidos de ajuda da sociedade civil da Alemanha de Leste. Temos simplesmente de aceitar que uma parte da população alemã partilha posições racistas e, em parte, também de extrema-direita. Talvez as pessoas não queiram admitir isso porque não fica bem para a imagem da população alemã. Mas penso que é a verdade", disse Ayyadi à DW.

Um estudo recente do Instituto Else-Frenkel-Brunswik da Universidade de Leipzig mostra que quase 70% dos inquiridos no leste da Alemanha concordam com a afirmação que "os estrangeiros só vêm para cá para explorar o nosso sistema social". Uma em cada duas pessoas é a favor de um partido com mão de ferro que represente a "Volksgemeinschaft", um termo com raízes no século XIX que define uma sociedade alemã idealizada e harmoniosa, que nunca existiu. 60% dos inquiridos consideram que a Alemanha está a ser "invadida por estrangeiros".

O angolano Amadeu António, assassinado por racistas no leste da Alemanha em 1990 Foto: Imago/K. Horstmann

Reina o medo

Para Kira Ayyadi, estas atitudes podem ter consequências de grande alcance.

"Os atores da sociedade civil e muitas iniciativas no leste da Alemanha, que trabalham em prol de uma democracia aberta e contra o racismo, estão com medo e preocupados com os ataques."

Ayyadi apela aos políticos para que protejam mais as minorias no Leste. "Nós, enquanto sociedade alemã, temos de nos perguntar se as pessoas de cor vivem em segurança no Leste. Será que o Governo federal ou os municípios podem continuar a enviar para aqui refugiados com a consciência tranquila?"

Para a oposição, a responsabilidade pela ascensão da direita radical cabe sobretudo à política da coligação governamental de sociais-democratas, verdes e liberais do FDP, em Berlim. O Governo acusa a oposição conservadora de CDU e da CSU de adotar as posições de direita da AfD por expediente político, legitimando-as.

Os politólogos lembram a história da República Democrática da Alemanha, onde falhou o combate ao fascismo, e lembram a frustração causada pela reunificação alemã e a perceção de muitos alemães no Leste de que são desprezados pelos seus compatriotas ocidentais.

O presidente do Conselho Central dos Muçulmanos na Alemanha, Aiman Mazyek, aponta o dedo à comunicação social, que terá dado maior relevância à AfD com as suas reportagens. Segundo Mazyek, reportagens constantes e negativas sobre o Islão tiveram impacto sobretudo numa região da Alemanha onde praticamente não vivem muçulmanos.

"Constatamos ali um ódio particularmente pronunciado ao Islão e aos muçulmanos, o que torna claro que o racismo contra estes grupos não tem nada a ver com a realidade atual. Pelo contrário, é um imaginário alimentado nas tavernas e nas redes sociais", disse à DW.

"Racistas não são uma alternativa": Protestos contra o partido AfD Foto: Reuters/C. Mang

Sociedade civil luta contra tendências racistas

Mazyek deixa um alerta: "Muitas pessoas viraram-se para os charlatães de direita e estão mesmo dispostas a sacrificar a liberdade, o Estado de direito e a democracia de que elas próprias beneficiam."

Mas sente-se encorajado pelo forte empenho da sociedade civil no leste da Alemanha contra a discriminação. Refer as grandes manifestações de protesto diante dos recintos dos congressos do partido AfD, em que muitas pessoas mostraram um cartão vermelho ao racismo.

O presidente do Conselho Central dos Muçulmanos também tece algumas autocríticas às instituições religiosas, que a seu ver falharam "porque dificilmente conseguimos absorver esta desorientação, as frustrações mentais e o medo da complexidade do mundo e dos contextos globais".