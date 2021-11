O Congresso Nacional Africano (ANC) é um movimento e partido político da África do Sul. Foi fundado em 1940, na cidade de Bloemfontein, com a proposta de defender os direitos da população negra do país.

Desde o fim do regime conhecido como Apartheid, em 1994, o ANC (African National Congress) é o principal partido político da África do Sul, sendo apoiado pela aliança com Congresso dos Sindicatos Sul-africanos e o Partido Comunista Sul-Africano. O pacifista Nelson Mandela foi a figura mais influente do partido. Nas eleições de 2009, o Congresso Nacional Africano obteve 65,9% dos votos para a Assembleia Nacional, confirmando-se como o partido político dominante.