Moçambique tem vários "megaprojetos" de investidores estrangeiros na área das energias e dos recursos minerais que deveriam impulsionar a economia nacional.

São muitas as vozes da sociedade civil moçambicana que dizem que os rendimentos destes projetos não beneficiem de facto as comunidades e que as empresas deviam pagar mais impostos e gozar de menos isenções fiscais. Os megaprojetos mais conhecidos são a fábrica de alumínio MOZAL, o projeto de areias pesadas de Moma e as várias empresas que exploram o carvão em Tete (Vale, Rio Tinto, Jindal) e o gás moçambicano (Sasol, ENI, Anadarko).