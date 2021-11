Lesoto, oficialmente Reino do Lesoto, é um pequeno país da África Austral. A sua capital é Maseru e tem como línguas oficiais o inglês e o sesoto, uma língua bantu.

O Lesoto é um enclave incrustado na África do Sul, montanhoso e sem saída para o mar. O país tem um sistema de monarquia constitucional. O Lesoto é o antigo reino da Basutolândia. É dos países etnicamente mais homogéneos de África: 99% da sua população é da etnia basotho. O país vive sobretudo do negócio da agropecuária, sendo que do ponto de vista financeiro e económico é bastante dependente da África do Sul, país vizinho onde trabalham milhares de cidadãos do Lesoto. O país é membro da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC).