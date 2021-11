Tete é uma província da região central de Moçambique. A sua capital é uma cidade com o mesmo nome.

A província possui gigantescos jazigos de carvão mineral, sobretudo de carvão betuminoso. O município de Tete fica licalizada a 1.570 km a norte da cidade de Maputo, a capital do país. Com uma área de 98.417 quilómetros quadrados, esta província está dividida em 15 distritos e possui, desde 2013, quatro municípios: Moatize, Nhamayábué, Tete e Ulongué. A província é atravessada pelo rio Zambeze e é aqui que se encontra a barragem de Cahora Bassa, uma das maiores do continente africano. A província de Tete está localizada no topo da região centro de Moçambique, sendo a única em contacto fronteiriço com três países: a nordeste com o Malawi, a noroeste com a Zâmbia, a sudoeste com o Zimbabué e a sul com as províncias de Manica, Sofala e Zambézia.