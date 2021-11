A energia é a capacidade de por em movimento ou transformar algo. No âmbito económico e tecnológico, a energia diz respeito a um recurso natural.

Na física, a energia é uma importância abstrata que está ligada ao estado dinâmico de um sistema fechado e que permanece invariável com o tempo. Como recurso natural, a energia nunca é um bem só por si, mas antes um bem intermédio que permite satisfazer outras necessidades na produção de bens e serviços. A energia também pode ser classificada de acordo com a sua fonte. Dá-se o nome de energia não renovável àquela que provém de fontes esgotáveis, como a que vem do petróleo, do carvão ou do gás natural. Por sua vez, a energia renovável é virtualmente infinita, como é o caso da eólica (gerada pela ação do vento), solar (pelo sol) e hidráulica (pela água).