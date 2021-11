Jacob Zuma é um político sul-africano, líder do partido Congresso Nacional Africano (ANC), e ex-Presidente da África do Sul.

Jacob Zuma foi vice-presidente da África do Sul de 1999 a 2005, tornando-se Presidente do país nas eleições gerais de 2009 depois da vitória do seu partido. Zuma é conhecido também pelo nome de clã "Msholozi". Tornou-se presidente do Congresso Nacional Africano (ANC) a 18 de dezembro de 2007, depois de derrotar o seu rival, Thabo Mbeki. Zuma enfrentou já diversos batalhas legais: em 2005 foi acusado de violação, acabando por ser ilibado. Em 2009 também foi absolvido depois de lhe serem imputados crimes de corrupção. Em 2018, Zuma teve que sair da presidência e teve como sucessor Cyril Ramaphosa, também do ANC. Zuma nasceu na antiga Zululândia em abril de 1942.