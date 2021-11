O Parque Nacional Kruger é a maior área protegida de fauna bravia da África do Sul e também a mais famosa reserva de animais do continente, cobrindo uma área de 20 000 quilómetros quadrados.

O seu nome foi dado em homenagem a Stephanus Johannes Paul Krüger, último presidente da República Sul-Africana bôere. Foi criado a 31 de maio de 1926. O Parque Nacional Kruger é o destino da África do Sul mais procurado para a prática de observação animal. O parque está localizado no nordeste do país, nas províncias de Mpumalanga e Limpopo e fazendo fronteira com os distritos moçambicanos de Moamba e Magude, na província de Maputo e Massingir e Chicualacuala na província de Gaza. Juntamente com o Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, e com o Parque Nacional Gonarezhou, no Zimbabwe, formam o Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo. O Parque Nacional Kruger faz parte da Reserva da Biosfera Kruger-Canyons.