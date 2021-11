Cyril Ramaphosa é um político, empresário, ativista e ex-líder sindical. É o atual presidente da África do Sul.

Matamela Cyril Ramaphosa, ou apenas Cyril Ramaphosa, é natural do Soweto, nos arredores de Joanesburgo, onde nasceu a 17 de novembro de 1952. Foi vice-presidente do Governo do presidente Jacob Zuma, entre maio de 2014 e fevereiro de 2018. Foi um antigo ativista anti-apartheid que chegou a trabalhar com Nelson Mandela. Ramaphosa foi eleito presidente do Congresso Nacional Africano (ANC) em dezembro de 2017 e faz parte da fação moderada e reformista do ANC, partido que governa a África do Sul desde as primeiras eleições livres em 1994. Em 2007 foi listado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.