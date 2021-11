13 de Setembro de 2021 - Noite

Em Moçambique, Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicações, e Mateus Zimba, antigo gestor da Sasol foram condenados a 10 anos de prisão no caso Embraer. Julgamento das "Dívidas Ocultas" é retomado com Fábio Mabunda. Analista diz que o arguido é peça-chave no processo. Adesão a manifestação da UNITA, em Angola, leva analistas a falarem na possibilidade de alternância de poder.