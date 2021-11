O Apartheid, termo africâner que quer dizer separação, surgiu na África do Sul em 1944 e serve para designar a política de segregação racial aplicada de forma sistemática naquele país até 1990.

O objetivo do apartheid era separar as raças no terreno jurídico (brancos, asiáticos, mestiços ou coloured, bantus ou negros), estabelecendo uma hierarquia em que a raça branca dominava o resto da população. A segregação racial na África do Sul teve início ainda no período colonial, mas o Apartheid foi introduzido como política oficial após as eleições gerais de 1948. A partir de finais da década de 1970, os negros foram privados da cidadania, circunscrevendo-se a uma das dez pátrias tribais autónomas chamadas de bantustões. Nessa altura, o governo já tinha segregado a saúde, a educação e outros serviços públicos, fornecendo aos negros serviços inferiores. O Apartheid trouxe violência e um significativo movimento de resistência interna, bem como um longo embargo comercial contra a África do Sul. A fase do Apartheid terminou com a chegada de Nelson Mandela do ANC à presidência da República da África do Sul.