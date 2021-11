Uma mina é uma cavidade aberta no solo para extração de recursos naturais, como minerais, gás, petróleo, ouro ou carvão. Mina é também um engenho explosivo que é detonado por contacto.

Uma mina é um local onde é feita a mineração, um termo que abrange os processos, atividades e indústrias de extração de recursos naturais do solo. Podem incluir-se aqui as atividades de exploração de petróleo e gás natural, diamantes, ouro e água. O termo "mina" também pode-se referir a "minas terrestres", um artefacto explosivo utilizado com a finalidade de evitar ou dificultar o avanço de forças ou carros de combate em teatro de guerra. A mina é composta por um invólucro com carga explosiva e um detonador. Enterrada a pouca profundidade é detonada pelo peso do alvo. Esta arma de guerra pode manter-se ativa vários anos depois da sua instalação. Também existem minas navais, ou minas submarinas, que são usadas contra barcos.