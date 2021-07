Yuto Horigome holt erstes Skateboard-Gold

Yuto Horigome ist der erste Skateboard-Olympiasieger der Geschichte. Der japanische Weltmeister setzte sich in der Disziplin Street mit 37,18 Punkten vor dem Brasilianer Kelvin Hoefler und Jagger Eaton aus den USA durch. Deutsche Athleten waren im Ariake Urban Sports Park nicht am Start. US-Superstar Nyjah Huston landete nur auf Rang sieben. Gefahren wurde jeweils in zwei Läufen, anschließend konnten die Athleten noch fünf Einzeltricks zeigen. Insgesamt vier Leistungen gingen am Ende in die Gesamtwertung ein. Die Juroren bewerten dabei Schwierigkeit, Geschwindigkeit, Originalität und Ausführung sowie die Zusammensetzung der Läufe.

Basketballer geben Sieg aus der Hand

Die deutschen Basketballer sind mit einer unglücklichen Niederlage in ihr erstes olympisches Turnier seit 13 Jahren gestartet. Die Mannschaft von Trainer Henrik Rödl war über weite Strecken mindestens ebenbürtig, musste sich den Italienern letztlich aber mit 82:92 (43:46) geschlagen geben.

Danilo Barthel von Fenerbahce Istanbul (l.) hat das Nachsehen gegen Niccolo Melli von den Dallas Mavericks (r.)

Bester deutscher Werfer vor leeren Rängen in der Super Arena war Maodo Lo von ALBA Berlin mit 24 Punkten. In der Vorrundengruppe B trifft Deutschland nun am Mittwoch auf Nigeria und anschließend am kommenden Samstag auf den WM-Vierten Australien. Die beiden besten Teams der Gruppe ziehen sicher ins Viertelfinale Acht ein, zudem kommen zwei der drei Drittplatzierten in die erste K.o.-Runde.

Australiens Freistil-Staffel mit Weltrekord

Tokios Olympia-Schwimmhalle hat ihren ersten Weltrekord: Die australische Frauen-Staffel war im Finale über 4 x 100 Meter Freistil 36 Hundertstelsekunden schneller als die bisherige Weltbestmarke. In 3:29,69 Minuten sicherten sich Bronte und Cate Campbell, Meg Harris und Emma McKeon in Tokio die Goldmedaille vor den Teams aus Kanada und den USA. Der alte Weltrekord war im April 2018 ebenfalls durch ein australisches Team aufgestellt worden.

Besonders herauszuheben war dabei die Leistung McKeons, die kurz vor dem Staffel-Rennen noch das Halbfinale über 100 Meter Schmetterling geschwommen war und auch dort den Endlauf erreichte. McKeon und die Campbell-Schwestern waren auch schon 2016 im olympischen Finale in Weltrekordzeit zu Gold geschwommen. Vierte Schwimmerin war damals Brittany Elmslie.

Wie schon 2016 freuen sich die Australierinnen in der 4 x 100 Meter Freistil-Staffel über Gold

Eine Medaille knapp verpasst hat dagegen Henning Mühlleitner. Im Finale über 400 Meter Freistil fehlten dem EM-Dritten von 2018 gerade einmal 13 Hundertstel auf Bronze. Es wäre das erste olympische Edelmetall für die deutschen Beckenschwimmer seit 13 Jahren gewesen. Trotzdem war der 24-Jährige nicht traurig: "Es war wieder ein mega-geiles Rennen. Ich bin maximal zufrieden mit dem, was ich heute geleistet habe", sagte Mühlleitner, der als Vorlaufschnellster ins Rennen gegangen war. "Ich habe versucht, an den Füßen der Jungs dranzubleiben. Aber dann war ich vielleicht doch ein bisschen zu weit hinten." Vor den letzten 100 Metern hatte er noch auf Rang sechs gelegen. Die Goldmedaille ging überraschend an den Tunesier Ahmed Hafnaoui.

Hockey-Frauen besiegen Großbritannien

Mit einem knappen und umkämpften Sieg ist die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen um Kapitänin Nike Lorenz erfolgreich ins Olympia-Turnier in Tokio gestartet. Gegen die Olympiasiegerinnen von Rio aus Großbritannien setzte sich das Team von Trainer Xavier Reckinger am Ende verdient mit 2:1 (1:1) durch. Viktoria Huse (24. Minute/Siebenmeter) und Charlotte Stapenhorst (33.) erzielten die deutschen Tore, nachdem Sarah Jones die Britinnen mit 1:0 in Führung gebracht hatte.