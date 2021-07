Slalom-Kanute Sideris Tasiadis gewinnt Bronze

Mit viel Gefühl und vollem Risiko ist Sideris Tasiadis auf der olympischen Wildwasser-Strecke zu olympischer Bronze gepaddelt. Der Canadierspezialist holte im Kasai Canoe Slalom Centre für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) die erste Medaille in Tokio. Zugleich war es das dritte Edelmetall für das gesamte deutsche Olympiateam. Nach Platz sechs im Vorlauf und im Halbfinale paddelte der 31-Jährige voll auf Angriff und wurde nach Silber 2012 in London nun erneut mit Edelmetall belohnt. Der Polizeibeamte musste sich nur dem neuen Olympiasieger Benjamin Savsek aus Slowenien und Lukas Rohan aus Tschechien geschlagen geben.

Zur ersehnten Goldmedaille fehlten dem Weltranglistenersten 5,45 Sekunden, weil Tasiadis bei seiner Finalfahrt Probleme an Tor 19 hatte und dort viel Zeit verlor. Ansonsten blieb er fehlerfrei und setze sich nach fünf von zehn Startern knapp an die Spitze. Den ersten Platz musste er aber gleich wieder abgeben und bis zum Ende zittern. Am Ende riss er erleichtert beide Fäuste hoch und umarmte die vor ihm platzierten.

Triathlon-Gold für Norwegen

Triathlet Kristian Blummenfelt hat Norwegen bei den Sommerspielen in Tokio die erste olympische Goldmedaille seit neun Jahren beschert. Der 27-Jährige setzte sich nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren sowie dem abschließenden 10-Kilometer-Lauf mit elf Sekunden Vorsprung vor dem Briten Alex Yee und Hayden Wilde aus Neuseeland durch. Blummenfelts Endzeit betrug 1:45:04 Stunden. Kurz vor dem Ende des Rennens setzte sich der Norweger aus dem Spitzentrio ab.

Zum Jubeln reichte es noch, danach musste Kristian Blummenfelt sich erst einmal erholen

"Ich wusste, dass ich in einem Sprint nicht die Geschwindigkeit hatte", sagte Blummenfelt im Ziel im Interview mit der norwegischen Tageszeitung "VG". "Wenn ich also gewinnen wollte, musste ich in den letzten fünf Minuten mit ganzem Herzen dafür arbeiten. Ich habe so tief wie möglich gegraben. Es war aber nicht mehr viel drin."

Die deutschen Starter, Jonas Schomburg und Justus Nieschlag, kamen als 38. und 40. ins Ziel. Der 27-jährige Schomburg hatte mit Platz drei nach dem Schwimmen zunächst in aussichtsreicher Position gelegen, durch einen Sturz mit dem Rad verlor er jedoch den Anschluss. "Vor mir war eine Welle, ich konnte nicht mehr ausweichen und bin in die Gitter geknallt. Ich hoffe, die Verletzungen sind nicht zu schlimm", sagte Schomburg später. "Ich habe dann versucht, den olympischen Geist hochzuhalten und das Rennen vernünftig zu beenden."

Skateboard: Drei Teenagerinnnen auf dem Treppchen

Die erst 13-jährige Momiji Nishiya hat als erste Skateboard-Olympiasiegerin Geschichte geschrieben und vor zwei anderen Teilnehmerinnen gewonnen, die ebenfalls noch nicht volljährig sind.

Momiji Nishiya setzt die bisherige Dominanz der japanischen Gastgeber auf dem Skateboard fort

Die Japanerin setzte sich im Street-Wettbewerb gegen die ebenfalls erst 13 Jahre alte Brasilianerin Rayssa Leal und die 16-jährige Japanerin Funa Nakayama durch. Nishiya sicherte sich damit wie Landsmann Yuto Horigome am Sonntag den Street-Olympiasieg, es ist Japans bereits sechstes Gold bei den Spielen von Tokio.

Nishiya ist allerdings nicht die jüngste Olympiasiegerin aller Zeiten. US-Schwimmerin Marjorie Gestring gewann 1936 in Berlin im Alter von 13 Jahren und 269 Tagen Gold. Nishiya ist einige Tage älter. Sie wird am 30. August 14 Jahre alt.

Ariarne Titmus schlägt Katie Ledecky

Im Olympia-Becken von Tokio sorgten am dritten Wettkampftag die Superstars des Schwimmens für die Glanzpunkte: Über 400 Meter Freistil fing die Australierin Ariarne Titmus US-Favoritin Katie Ledecky noch ab und gewann Gold. Die Deutsche Isabel Gose kam bei ihrer Finalpremiere auf einen achtbaren sechsten Platz. Über 100 Meter Brust wiederholte der der Brite Adam Peaty seinen Olympiasieg von Rio 2016. Über 100 Meter Schmetterling gewann die Kanadierin Margaret MacNeil Gold. Und auch der neue US-Schwimmstar Caeleb Dressel begann seine Gold-Mission von Tokio erfolgreich. Mit der US-Staffel siegte er über 4 x 100 Meter Freistil vor Italien und Australien. Der 24-Jährige hat in Tokio noch drei weitere Gold-Chancen auf seinen Einzelstrecken.

Erster Sieg für deutsche Handballer

Nach der Auftaktniederlage gegen Spanien haben sich die deutschen Handballer im zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien zu einem 33:25 (14:13)-Sieg gemüht. Bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason waren Rechtsaußen Timo Kastening und Marcel Schiller mit jeweils sieben Toren. Der deutsche Mannschaftskapitän Uwe Gensheimer erlebte in seinem 200. Länderspiel einen frustrierenden Kurzauftritt. Der Linksaußen saß zunächst nur auf der Bank und kam Mitte der zweiten Halbzeit für einen Siebenmeter ins Spiel. Allerdings traf er mit seinem Strafwurf den argentinischen Torwart am Kopf, was die sofortige Rote Karte zur Folge hatte.

Für Paul Drux (Mitte) und Co. war es schwer, die argentinische Abwehrreihe zu durchbrechen

Die deutsche Mannschaft tat sich insgesamt schwer, erzielte erst nach fünf Minuten das erste Tor und ging erst nach 22 Minuten erstmals in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gewann der Olympia-Dritte von Rio dann langsam die Oberhand und konnte sich schließlich entscheidend absetzen. Nächster Gegner ist nun am Mittwoch Rekordweltmeister Frankreich.